Тепер же світ професійного спорту залишив інший призер Олімпіади. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, мова про Михайла Романчука.

Чи завершив кар'єру Романчук?

29-річний уродженець Рівного зібрав спеціальну пресконференцію з цієї нагоди. На ній Романчук оголосив про кінець своєї професійної кар'єри.

При цьому Михайло не остаточно залишає світ спорту. Торік спортсмена обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Також він є головою підрозділу федерації у Хмельницькій області.

До слова, минулого року свою кар'єру на паузу поставила титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Дівчина є дружиною Михайла та наразі є вагітною.

Крім того, Марина отримала дискваліфікацію через провалений допінг-тест, повідомляє Athletics Integrity Unit. В організмі стрибунки у довжину був знайдений тестостерон, через що її відсторонили від офіційних змагань на чотири роки.

Що відомо про Михайла Романчука?