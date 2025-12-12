Іноді виявляється, що їхні другі половинки теж пов'язані зі спортом, а їх тандеми привертають неабияку увагу. Що відомо про спортивні пари українських атлетів – розповідає 24 канал.

Михайло та Марина Бех-Романчуки

Плавець та легкоатлетка познайомилася у 2011 році на Юнацькому олімпійському фестивалі, але більш тісно спілкуватися вони почала у 2016 році на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро.

Бех-Романчуки / Фото з інстаграму атлетки

Їх романтичні стосунки переросли у шлюб – у 2018 році вони одружилися. Нещодавно спортсменка оголосила про вагітність і зовсім скоро у подружжя з'явиться дитинка.

Відзначимо, що Марина переживає складні часи у спортивній кар'єрі. Вона отримала чотирирічну дискваліфікацію через позитивний допінг-тест – у її організмі знайшли тестостерон.

Ястремська та Аллахвердієв

Українська тенісистка Даяна Ястремська нещодавно зізналася, що зустрічається з бійцем ММА – Давидом Аллахвердієвим.

Ястремська та Аллахвердієв / Фото з відкритих джерел

Вона розповіла, що познайомилася зі своїм хлопцем ще п'ять років тому, але романтичні стосунки розпочалися лише торік.

Його звуть Давид, він народився і виріс в Одесі, і на міжнародному рівні представляє Україну. Хоча він трохи молодший за мене, зовні цього точно не скажеш,

– розповіла Ястремська.

Цікаво, що раніше спортсменка зустрічалася з тенісистом Денисом Гевелем. Проте пара розійшлася ще у 2021 році.

Левченко і Кіщенко

Юлія Левченко – легкоатлетка, а Юрій Кіщенко – бігун. Спортсмени познайомилися орієнтовно у 2015 – 2016 роках. Тривалий період часу вони офіційно не оформлювали стосунки.

Левченко та Кіщенко / Фото з інстаграму спортсменки

Спортсменка розповідала, чому затягує з весіллям. Вона зізналася, що не дуже любить займатися організацією.

Чесно кажучи, спочатку почався коронавірус, потім змагання, потім сезон, потім я поїхала на тренувальні збори. Я людина яка дуже сильно не любить щось організовувати. Для мене організація, тайм-менеджмент і все що з цим пов’язано це просто катастрофа,

– розповідала Юлія.

Однак за десять днів до Олімпійських ігор 2024 року у Парижі Левченко та Кіщенко все таки зіграли весілля. Пара розписалася в одному з київських РАГСів у сукні і кедах.