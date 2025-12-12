Іноді виявляється, що їхні другі половинки теж пов'язані зі спортом, а їх тандеми привертають неабияку увагу. Що відомо про спортивні пари українських атлетів – розповідає 24 канал.
Михайло та Марина Бех-Романчуки
Плавець та легкоатлетка познайомилася у 2011 році на Юнацькому олімпійському фестивалі, але більш тісно спілкуватися вони почала у 2016 році на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро.
Бех-Романчуки / Фото з інстаграму атлетки
Їх романтичні стосунки переросли у шлюб – у 2018 році вони одружилися. Нещодавно спортсменка оголосила про вагітність і зовсім скоро у подружжя з'явиться дитинка.
Відзначимо, що Марина переживає складні часи у спортивній кар'єрі. Вона отримала чотирирічну дискваліфікацію через позитивний допінг-тест – у її організмі знайшли тестостерон.
Ястремська та Аллахвердієв
Українська тенісистка Даяна Ястремська нещодавно зізналася, що зустрічається з бійцем ММА – Давидом Аллахвердієвим.
Ястремська та Аллахвердієв / Фото з відкритих джерел
Вона розповіла, що познайомилася зі своїм хлопцем ще п'ять років тому, але романтичні стосунки розпочалися лише торік.
Його звуть Давид, він народився і виріс в Одесі, і на міжнародному рівні представляє Україну. Хоча він трохи молодший за мене, зовні цього точно не скажеш,
– розповіла Ястремська.
Цікаво, що раніше спортсменка зустрічалася з тенісистом Денисом Гевелем. Проте пара розійшлася ще у 2021 році.
Левченко і Кіщенко
Юлія Левченко – легкоатлетка, а Юрій Кіщенко – бігун. Спортсмени познайомилися орієнтовно у 2015 – 2016 роках. Тривалий період часу вони офіційно не оформлювали стосунки.
Левченко та Кіщенко / Фото з інстаграму спортсменки
Спортсменка розповідала, чому затягує з весіллям. Вона зізналася, що не дуже любить займатися організацією.
Чесно кажучи, спочатку почався коронавірус, потім змагання, потім сезон, потім я поїхала на тренувальні збори. Я людина яка дуже сильно не любить щось організовувати. Для мене організація, тайм-менеджмент і все що з цим пов’язано це просто катастрофа,
– розповідала Юлія.
Однак за десять днів до Олімпійських ігор 2024 року у Парижі Левченко та Кіщенко все таки зіграли весілля. Пара розписалася в одному з київських РАГСів у сукні і кедах.