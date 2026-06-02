Семеренко не виступає на міжнародних змаганнях ще з 2022 року, але офіційно оголосила про завершення кар'єри лише у березні. А Романчук зробив заяву про припинення професійної спортивної діяльності трохи раніше, у січні 2026-ого, пише 24 Канал.

Скільки грошей отримають від держави олімпійські призери?

Згідно з указом, оприлюдненим на сайті Офісу Президента України, Михайло Романчук отримуватиме щомісяця три з половиною прожиткових мінімуми для працездатних осіб – це близько 11 600 гривень.

Віта Семеренко може розраховувати на стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів – трохи більше 13 тисяч гривень.

Які спортивні досягнення мають Романчук та Семеренко?

Михайло Романчук є дворазовим призером Олімпійських ігор 2020 року в Токіо – срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем та бронза на 800-метрівці. Також уродженець Рівного був чемпіоном світу на короткій воді, шестиразовим чемпіоном Європи та чотириразовим призером світових першостей в олімпійському басейні.

Віта Семеренко є олімпійською чемпіонкою з біатлону в естафеті на Іграх-2014 року. На тій же Олімпіаді їй вдалося здобути бронзу у спринті. Семеренко має сім медалей чемпіонату світу і звання п'ятиразової чемпіонки Європи.