Символическая церемония состоялась сразу после спринтерских гонок. Семеренко и Пидгрушная прошли круг почета под аплодисменты болельщиков и своих товарищей по команде, сообщает Суспільне Спорт.
Что известно о Семеренко и Пидгрушной?
40-летняя Семеренко завершила свои выступления на международной арене в 2022 году, а 39-летняя Пидгрушная – 2023-м. Однако обе иногда продолжают участвовать в чемпионатах Украины.
На протяжении своей карьеры Вита Семеренко получила 7 медалей на чемпионатах мира, 2 серебряные награды юниорских мировых первенств, 12 медалей чемпионатов Европы и трижды становилась победительницей командных гонок Кубка мира.
В то же время Елена Пидгрушная завоевала 6 медалей чемпионатов мира, бронзу юниорского чемпионата мира, 8 медалей чемпионатов Европы и одержала 4 победы на Кубке мира.
Наивысшим достижением обеих биатлонисток стало "золото" Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Дополнительно Семеренко получила личную бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Сочи, которая позже была повышена до серебра после дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной.
Как прошли соревнования по спринту на чемпионате Украины по биатлону?
- Виталий Мандзин завоевал свое первое золото в мужском спринте. Уже с первого круга он возглавил протокол, показав безупречную стрельбу на обоих огневых рубежах и уверенную победу.
Серебро получил Александр Пономаренко из Харьковской области. Бронзу получил Тарас Лесюк из Тернопольщины с двумя промахами, сообщает сайт Биатлона Украины.
Александра Меркушина завоевала золотую медаль в женском спринте. 21-летняя спортсменка прошла гонку без промахов, опередив старшую сестру Анастасию Меркушину на 16,7 секунды. Третье место заняла Анна Кривонос из Сумщины, которая допустила два промаха.