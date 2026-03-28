Символічна церемонія відбулася відразу після спринтерських гонок. Семеренко та Підгрушна пройшли коло пошани під оплески вболівальників і своїх товаришів по команді, повідомляє Суспільне Спорт.

Що відомо про Семеренко та Підгрушну?

40-річна Семеренко завершила свої виступи на міжнародній арені у 2022 році, а 39-річна Підгрушна – 2023-му. Проте обидві інколи продовжують брати участь у чемпіонатах України.

Протягом своєї кар'єри Віта Семеренко здобула 7 медалей на чемпіонатах світу, 2 срібні нагороди юніорських світових першостей, 12 медалей чемпіонатів Європи та тричі ставала переможницею командних гонок Кубка світу.

Натомість Олена Підгрушна виборола 6 медалей чемпіонатів світу, бронзу юніорського чемпіонату світу, 8 медалей чемпіонатів Європи та здобула 4 перемоги на Кубку світу.

Найвищим досягненням обох біатлоністок стало "золото" Олімпійських ігор 2014 року в естафеті. Додатково Семеренко здобула особисту бронзову медаль у спринті на Олімпіаді в Сочі, яка пізніше була підвищена до срібла після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної.

