Мандзин очолив протокол уже з першого кола. Він здобув своє перше золото на національному чемпіонаті, повідомляє сайт Біатлону України.
Як пройшли змагання з чоловічого спринту у біатлоні?
Срібло у спринті завоював Олександр Пономаренко з Харківської області, відставши від Мандзина на 35 секунд, а бронзу здобув Тарас Лесюк з Тернопільщини з двома промахами, +37,7 секунд.
Результати чоловічого спринту у біатлоні
Що відомо про Віталія Мандзина?
- Мандзин пройшов традиційний шлях від юнацького спорту до дорослого рівня: у 2020 році він представляв Україну на Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні, де відзначився сильним результатом у спринті.
- Пізніше, у сезоні 2024/2025, він став ключовим спортсменом чоловічої збірної України з біатлону, демонструючи стабільну форму на Кубку світу, зокрема 4‑те місце в короткому індивідуальному старті та подіум у естафеті.
За даними Суспільного Спорту, у 2026 році Мандзин дебютував на зимових Олімпійських іграх, де у спринті показав один із найкращих результатів серед українців, а під час третьої зміни естафети допоміг команді значно покращити позицію на трасі.