Вперше в історії українські біатлоністки завершили сезон Кубка світу без участі в жіночих мас-стартах. Жодна з наших спортсменок не потрапила до фінальної гонки 9-го етапу в Голменколлені, повідомляє Суспільне Спорт.

Що відомо про антирекорд України на Кубку світу з біатлону?

Олександра Меркушина не потрапила до стартового складу останнього масстарту сезону в Норвегії. За підсумками етапу вона стала третьою запасною, набравши 36 очок: 14-е місце у спринті та 32-е у гонці переслідування.

Через відсутність Меркушиної у заключній гонці Україна завершила олімпійський сезон без жіночих масстартів. За підсумками етапів Кубка світу спортсменки могли потрапити лише на чотири гонки, а останній жіночий масстарт відбувся на Олімпіаді-2026.

У гонку проходять 30 біатлоністок: 23 лідерки Кубку світу та сім спортсменок за підсумками етапу.

Єдине вільне місце у Голменколлені з'явилося після того, як австрійка Ліза Тереза Гаузер відмовилася від участі. Його отримала шведка Анні-Карін Гайденберг, яка випередила українку всього на одне очко.

Окрім Меркушиної, на останньому етапі масстарт могла б бігти Христина Дмитренко. Вона пробилася до гонки на передолімпійському етапі Кубка світу в Новому Месті, але відмовилася від участі, готуючись до Олімпіади-2026.

