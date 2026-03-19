Українська біатлоністка встановила новий особистий рекорд у кар'єрі. На останньому етапі Кубка світу з біатлону вона фінішувала 14-ю, покращивши свій попередній результат – 17-те місце на Олімпіаді-2026, розповідає 24 канал.
Як пройшов для України Кубок світу з біатлону?
Окрім Меркушиної, від України до гонки переслідування кваліфікувалася лише Христина Дмитренко, яка з двома нулями фінішувала на 52-му місці.
Інші українські спортсменки – Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима – не потрапили до топ-60.
Які результати Кубку світу з біатлону?
Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг, друге місце посіла італійка Ліза Віттоцці, а третє – Ельвіра Еберг.
Француженка Лу Жанмонно, зробивши один промах, фінішувала на шостому місці, але цього вистачило, щоб вперше в кар'єрі здобути Великий кришталевий глобус. Після завершення попереднього етапу в естонському Отепя, вона здобула Малий кришталевий глобус у спринтерському заліку.
Що відомо про минулі етапи Кубку світу з біатлону?
- Українська біатлоністка Юлія Джима зазнала серйозної поразки на етапі Кубка світу в естонському Отепяя, фінішувавши у жіночому спринті на 99-му місці – найгіршому в кар'єрі. 35-річна спортсменка допустила чотири промахи на вогневих рубежах і програла майже три хвилини чистим ходом, нижче фінішували лише чотири біатлоністки.
Цього сезону Джима набрала всього 9 очок і посідає 90-те місце у загальному заліку Кубка світу. Для порівняння, раніше вона регулярно потрапляла до топ-30 – 60 та виходила до гонок переслідування. Раніше її найгірший результат у спринті був 82-м на етапі в Оберхофі.
Жіноча збірна не змогла фінішувати в топ-10 Кубка націй сезону 2025/2026 і опустилася на 14-те місце – найгірший показник за понад 20 років. Через це Україна втратила одну квоту в особистих гонках і тепер може виставити лише чотирьох спортсменок, найменше з сезону 2005/2006. Результати в Отепяя остаточно позбавили команду шансів повернутися до першої десятки рейтингу, пише Суспільне Спорт.