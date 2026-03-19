Українська біатлоністка встановила новий особистий рекорд у кар'єрі. На останньому етапі Кубка світу з біатлону вона фінішувала 14-ю, покращивши свій попередній результат – 17-те місце на Олімпіаді-2026, розповідає 24 канал.

Окрім Меркушиної, від України до гонки переслідування кваліфікувалася лише Христина Дмитренко, яка з двома нулями фінішувала на 52-му місці.

Інші українські спортсменки – Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима – не потрапили до топ-60.

Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг, друге місце посіла італійка Ліза Віттоцці, а третє – Ельвіра Еберг.

Француженка Лу Жанмонно, зробивши один промах, фінішувала на шостому місці, але цього вистачило, щоб вперше в кар'єрі здобути Великий кришталевий глобус. Після завершення попереднього етапу в естонському Отепя, вона здобула Малий кришталевий глобус у спринтерському заліку.

