Украинская биатлонистка установила новый личный рекорд в карьере. На последнем этапе Кубка мира по биатлону она финишировала 14-й, улучшив свой предыдущий результат – 17-е место на Олимпиаде-2026, рассказывает 24 канал.

Смотрите также Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025/2026

Как прошел для Украины Кубок мира по биатлону?

Кроме Меркушиной, от Украины в гонку преследования квалифицировалась только Кристина Дмитренко, которая с двумя нулями финишировала на 52-м месте.

Другие украинские спортсменки – Дарья Чалык, Елена Городная и Юлия Джима – не попали в топ-60.

Какие результаты Кубка мира по биатлону?

Победу в гонке одержала шведка Анна Эберг, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, а третье – Эльвира Эберг.

Француженка Лу Жанмонно, сделав один промах, финишировала на шестом месте, но этого хватило, чтобы впервые в карьере получить Большой хрустальный глобус. После завершения предыдущего этапа в эстонском Отепя, она получила Малый хрустальный глобус в спринтерском зачете.

Что известно о прошедших этапах Кубка мира по биатлону?