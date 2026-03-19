Украинская биатлонистка установила новый личный рекорд в карьере. На последнем этапе Кубка мира по биатлону она финишировала 14-й, улучшив свой предыдущий результат – 17-е место на Олимпиаде-2026, рассказывает 24 канал.
Как прошел для Украины Кубок мира по биатлону?
Кроме Меркушиной, от Украины в гонку преследования квалифицировалась только Кристина Дмитренко, которая с двумя нулями финишировала на 52-м месте.
Другие украинские спортсменки – Дарья Чалык, Елена Городная и Юлия Джима – не попали в топ-60.
Какие результаты Кубка мира по биатлону?
Победу в гонке одержала шведка Анна Эберг, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, а третье – Эльвира Эберг.
Француженка Лу Жанмонно, сделав один промах, финишировала на шестом месте, но этого хватило, чтобы впервые в карьере получить Большой хрустальный глобус. После завершения предыдущего этапа в эстонском Отепя, она получила Малый хрустальный глобус в спринтерском зачете.
Что известно о прошедших этапах Кубка мира по биатлону?
- Украинская биатлонистка Юлия Джима потерпела серьезное поражение на этапе Кубка мира в эстонском Отепяя, финишировав в женском спринте на 99-м месте – худшем в карьере. 35-летняя спортсменка допустила четыре промаха на огневых рубежах и проиграла почти три минуты чистым ходом, ниже финишировали лишь четыре биатлонистки.
В этом сезоне Джима набрала всего 9 очков и занимает 90-е место в общем зачете Кубка мира. Для сравнения, ранее она регулярно попадала в топ-30 – 60 и выходила в гонки преследования. Ранее ее худший результат в спринте был 82-м на этапе в Оберхофе.
Женская сборная не смогла финишировать в топ-10 Кубка наций сезона 2025/2026 и опустилась на 14-е место – худший показатель за более чем 20 лет. Из-за этого Украина потеряла одну квоту в личных гонках и теперь может выставить лишь четырех спортсменок, меньше всего с сезона 2005/2006. Результаты в Отепяя окончательно лишили команду шансов вернуться в первую десятку рейтинга, пишет Суспільне Спорт.