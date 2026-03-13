35-летняя биатлонистка проводит откровенно слабый сезон. На протяжении всех этапов Кубка мира Джима сумела набрать лишь 9 очков, расположившись на 90 месте в общем зачете Кубка мира, передает 24 Канал.

Что произошло на этапе Кубка мира в Отепяя?

На этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяя Джима завершила женский спринт на 99-й позиции. Ниже финишировали лишь четыре спортсменки.

Украинка допустила четыре промаха на огневых рубежах и проиграла почти три минуты чистым ходом на дистанции, сообщает biathlon.com.ua.

Для опытной украинки, которая более десяти лет выступает на самом высоком уровне, это самый низкий результат в карьере.

Биатлонистка выступает на Кубке мира с сезона 2011/12 и в дебютной гонке сразу попала в очки, заняв 34-е место в спринте.

Обычно ее результаты находились значительно выше – в пределах топ-60 или даже топ-30, что позволяло регулярно выходить в гонку преследования.

Результаты Джимы в этом сезоне

До этого момента самым низким результатом Юлии было 82 место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Лучший результат в спринтерской гонке биатлонистка продемонстрировала на Олимпийских играх в Италии, заняв 24 место.

Прошлые достижения биатлонистки