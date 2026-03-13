35-річна біатлоністка проводить відверто слабкий сезон. Упродовж усіх етапів Кубка світу Джима зуміла набрати лише 9 очок, розташувавшись на 90 місці в загальному заліку Кубка світу, передає 24 Канал.

Що сталося на етапі Кубка світу в Отепяя?

На етапі Кубка світу з біатлону в естонському Отепяя Джима завершила жіночий спринт на 99-й позиції. Нижче фінішували лише чотири спортсменки.

Українка припустилися чотирьох промахів на вогневих рубежах і програла майже три хвилини чистим ходом на дистанції, повідомляє biathlon.com.ua.

Для досвідченої українки, яка понад десять років виступає на найвищому рівні, це найнижчий результат у кар’єрі.

Біатлоністка виступає на Кубку світу з сезону 2011/12 і в дебютній гонці одразу потрапила в очки, посівши 34-те місце у спринті.

Зазвичай її результати перебували значно вище – у межах топ-60 або навіть топ-30, що дозволяло регулярно виходити до гонки переслідування.

Результати Джими у цьому сезоні

До цього моменту найнижчим результатом Юлії було 82 місце у спринті на етапі Кубка світу в Оберхофі.

Найкращий результат у спринтерській гонці біатлоністка продемонструвала на Олімпійських іграх в Італії, посівши 24 місце.

Минулі досягнення біатлоністки