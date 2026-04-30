Український спорт давно став частиною великої державної служби, а чимало титулованих атлеток поєднали міжнародні медалі зі службою в Державній прикордонній службі України. Їхні історії – приклад того, як чемпіонки можуть одночасно боротися за нагороди, престиж країни й безпеку держави, передає 24 Канал.

Як біатлоністки Меркушини стали прикордонницями?

Анастасія Меркушина – одна з найвідоміших українських біатлоністок, учасниця Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів світу та чемпіонка Європи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вона офіційно приєдналася до лав прикордонників, отримавши звання старшого лейтенанта, повідомляв сайт ДПСУ.

Її фраза про те, що "настав час змінити біатлонну гвинтівку на автомат", стала символічною для українського спорту у воєнний час.

Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні,

– заявила Меркушина.



Сестри Анастасія та Олександра Меркушини/ Фото з інстаграму біатлоністок

Олександра Меркушина, молодша сестра Анастасії, є однією з головних надій українського біатлону нового покоління. Вона також представляє спортивну систему прикордонників. У цьому сезоні Олександра заявила про себе на етапах Кубка світу та дебютувала на Олімпійських іграх, посівши високе 17 місце в індивідуальній гонці.

Плавчині-синхроністки Алексіїви в ДПСУ

Марина та Владислава Алексіїви – легенди українського артистичного плавання, багаторазові чемпіонки Європи, призерки чемпіонатів світу та володарки бронзових нагород Олімпійських ігор-2020 в Токіо.



Марина та Владислава Алексіїви/ Фото з відкритих джерел

Харківські близнючки стали символами українського синхронного плавання, а також представляють спортивну команду ДПСУ. У 2024 році прикордонна служба офіційно відзначала їхні медалі на чемпіонаті світу в Досі, де сестри здобули срібло у складі збірної України.

Завдяки багаторічним успіхам Алексіїви не лише формували імідж України у світовому спорті, а й стали частиною системи прикордонного спорту, де служба поєднується з міжнародними стартами.

Сестри Винник поєднали боротьбу зі службою

Соломія та Марія Винник – одні з найяскравіших представниць жіночої боротьби України. Обидві сестри виступають за спортивну команду ДПСУ та вже встигли гучно заявити про себе на міжнародному рівні.

У вересні 2025 року Марія Винник стала віцечемпіонкою світу з вільної боротьби – у поєдинку за золото програла чемпіонці Азії Сакурі Оніші. А вже за пів року спортсменка стала чемпіонкою Європи.

Для Винник це була дебютна нагорода на континентальній першості, і на шляху до неї дівчина перемогла, зокрема, представниць країн-агресорок, повідомляє "Чемпіон".



Марія та Соломія Винник/ Фото МВС

Соломія Винник нещодавно стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з вільної боротьби у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Сестри входять до числа найперспективніших борчинь країни, а їхні успіхи стали ще одним доказом того, що ДПСУ – це не лише про охорону кордонів, а й про виховання чемпіонів.