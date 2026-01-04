Украину представляли сестры Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима, а также Елена Пидгрушная. Как сложилась карьера и жизнь легендарных отечественных биатлонисток после исторической Олимпиады – рассказывает 24 канал.

Как Украина завоевала "золото" в Сочи-2014?

В женской эстафете первой стартовала Вита Семеренко, которая после первой стрельбы вышла в лидеры вместе с представительницей России Яной Романовой. На второй стрельбе украинка совершила промах, однако все же на дистанцию вышла в первой тройке.

При передаче эстафете она была на третьей позиции. На втором этапе выступила Юлия Джима – украинка без промаха вышла на дистанцию первой, а после второй чистой стрельбы передала эстафету как лидер.

Валентина Семеренко удержала лидерскую позицию после первой чистой стрельбы, но на второй ей понадобились дополнительные патроны. Однако Елене Пидгрушной она передала эстафету первой.

Капитанка сборной Украины смогла удержать лидерство после того, как отстреляла первую стрельбу с одним дополнительным патроном. Она смогла оторваться от россиянки Ольги Вилухиной.

Вторую стрельбу Пидгрушная завершила без промахов и вышла на дистанцию первой. В результате сборная Украины завоевала историческое "золото" на Зимних Олимпийских играх.

Что известно о сестрах Семеренко?

После триумфа на Олимпиаде-2014 в Сочи Вита Семеренко пропустила почти три сезона из-за болезни, операцию и беременность. Однако в 2016 году она вернулась к спорту.

Впоследствии она квалифицировалась на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан (Южная Корея). Несмотря на отсутствие медалей она была самой стабильной биатлонисткой сборной Украины, регулярно финишируя в топ-30.

В 2024 году Виту отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Олимпийскую чемпионку 2014 года наказали за то, что она пропустила три допинг-теста за год.

Срок дисквалификации спортсменки продлился до 20 марта 2025 года. Впоследствии она вернулась в биатлон, завоевав сразу "бронзу" чемпионата Украины в одиночной смешанной эстафете.

Сестры Семеренко

Валентина в следующем сезоне вместе с Сергеем Семеновым выиграла традиционную Рождественскую гонку, а на чемпионате мира 2015 году в Финляндии она победила в масс-старте.

Следующие два сезона оказались неудачными в карьере украинской биатлонистки. Немалую часть гонок она пропустила из-за болезней и слабой физической формы, но в конце концов она смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года.

В 2022 году Валентина выступила на пятых в своей карьере Олимпийских играх. Однако с соревнований в Пекине она завершила досрочно из-за проблем со здоровьем.

Впоследствии она прекратила выступления на самых высоких стартах. Жизнь легендарной украинской биатлонистки позже стала менее публичной, ведь она почти исчезла из социальных сетей.

Что известно о Юлии Джиме?

Джима после исторического триумфа в Сочи-2014 стала лицом женской сборной Украины по биатлону. На Олимпиаде 2018 года она показала лучший результат среди украинок – 4 место в индивидуальной гонке.

Юлия Джима

В 2022 году она выступила на Играх в Пекине, где заняла 8 место в индивидуальной гонке. Сейчас Джима продолжает карьеру и остается в сборной Украины, где передает опыт младшим биатлонистам.

Однако начало сезона 2025 – 2026 она пропустила из-за травмы пальца на руке. Однако уже 8 января легенда украинского биатлона выступит на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Что известно о Елене Пидгрушной?

Пидгрушная после исторической Олимпиады-2014 объявила о временном завершении карьеры. Однако уже в 2015 году она вернулась в биатлон.

С декабря 2014 по апрель 2016 года Пидгрушная работала в Министерстве молодежи и спорта. Она занимала должность заместителя министра Игоря Жданова.

Елена Пидгрушная

В 2018 году биатлонистка была представительницей Украины на Олимпийских играх, но не участвовала в гонке. Она имела честь нести флаг страны на церемонии открытия турнира.

Последний раз Пидгрушная полноценно выступала в 2023 году на Кубке мира. Однако впоследствии она все больше начала сталкиваться с многочисленными проблемами со здоровьем, в частности с травмой колена.

Сейчас украинская биатлонистка является военнослужащей. В 2025 году она в третий раз в жизни вышла замуж – на этот раз ее избранником стал военный Ростислав.