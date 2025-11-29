20-летняя спортсменка за свою карьеру уже является многократной чемпионкой и призером международных юниорских соревнований. Кроме того, она успела дебютировать за взрослую сборную Украины.

Уже 29 ноября 2025 года на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде начнется новый биатлонный сезон. В интервью 24 Каналу спортсменка поделилась мыслями о прошлом сезоне, ожиданиями от новой кампании и Зимних Олимпийских игр.

Как Меркушина оценила прошлый сезон?

Прошлый сезон выдался не лучшим в истории Украины, однако национальная команда не осталась без медалей. Меркушина поделилась мыслями о предыдущей кампании.

Я не считаю его неудачным. Да, он был не идеальным, но и произошло много положительных моментов. По моему мнению, все хорошо поработали в прошлом сезоне. У нас были и попадание на цветочную церемонию, и медаль в эстафете. А это много значит... Кроме того, мы завоевали много медалей на Универсиаде, Кубке IBU, а также я выиграла медаль на юниорском чемпионате мира.



Меркушина с "бронзой" юниорского ЧМ-2025 / Фото IBU

Биатлонистка также отметила, что многим спортсменам удалось остаться на высоких позициях в общем зачете, что помогло сохранить команде квоты на новый сезон.

Как проходила подготовку к новому сезону?

Меркушина рассказала, что подготовка к старту новой кампании в основном происходила в европейских странах.

Большую часть тренировок мы провели в Европе, в частности, в Италии, Австрии и Швеции. Однако начинали подготовку в Украине. Мы работали много и самоотверженно.



Александра Меркушина / Фото из инстаграма биатлонистки

Также спортсменка рассказала о трудностях, с которым столкнулись во время подготовки. По ее словам, порой подводила погода, поэтому команде приходилось выходить из ситуаций по-разному, однако тренировки не отменяли.

"У природы нет плохой погоды", – отметила биатлонистка.

Перед стартом нового сезона, как сказала Меркушина, у сборной Украины хорошее настроение, все уже рвутся в бой. Иногда спортсмены собираются вместе поиграть в настольные игры, а также общаются и поддерживают друг друга.

Какие ожидания от Олимпиады-2026?

В середине ноября Меркушина выступила на открытом чемпионате Швеции в Идре, финишировав на 15-м месте. Спортсменка поделилась впечатлениями о последних приготовлений перед стартом сезона.

Для меня это была репетиция перед основными выступлениями для того, чтобы вовремя заметить ошибки и как можно быстрее исправить их. По сезону надеюсь увидеть положительную динамику в результатах по сравнению с прошлой кампанией.

К слову, с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут Зимние Олимпийские игры-2026, на которых Меркушина хотела бы выступить.

Надеюсь попасть на Игры. Я буду делать все возможное, чтобы занять свое место в олимпийской команде. Однако, как говорит тренер, просто попасть туда мало, поскольку еще надо хорошо выступить.

По словам биатлонистки, чтобы попасть в заявку национальной команды на Олимпийские игры, нужно демонстрировать хороший результат на этапах Кубка мира.

О посредничестве Фуркада с Россией

Недавно в Союзе биатлонистов России заявили, что бывший французский спортсмен Мартен Фуркад хочет стать посредником между ними и IBU для возвращения спортсменов из страны-агрессора. Меркушина поделилась мыслями о решении шестикратного олимпийского чемпиона по биатлону.

Я осуждаю его решение, хотя и понимаю, что в своем мире он пытается быть добряком и спасать "нуждающихся". Мы живем в разных реальностях. Это как "сытый голодного не поймет". Так же, как тот, кто в безопасности, никогда не поймет того, через что украинцы проходят ежедневно.

Напомним, что в июне 2025 года украинка стала амбассадором IBU, а ранее эту роль выполняла ее старшая сестра Анастасия. Александра рассказала, что она выполнит роль "моста" между атлетами и Международным союзом биатлонистов в вопросах равенства и инклюзивности.

Моя задача – собирать информацию от спортсменов и передавать ее нашим кураторам. Кроме того, мы занимаемся небольшими проектами внутри. Например, придумываем интерактивы для биатлонистов во время соревнований. Также мы поднимаем осведомленность о достижениях IBU в различных сферах.

Спортсменка добавила, что лично помогает своим коллегам по вопросам экологии, а также анонсировала, что работает над очень интересным проектом, который надеется реализовать до конца сезона.

"Действительно имею страх": Меркушина о допинге

Недавно Александра говорила, что боится пользоваться косметикой из-за возможного случайного попадания допинга. Теперь же она заметила, что то была "слегка гиперболизация", однако спортсменка все же избегает косметики от неизвестных брендов и с неизвестным составом.

Например, загрязнение может быть, когда косметику производят на одном фармацевтическом заводе и с бадами, которые содержат запрещенные вещества.

Иногда может быть такое, что производитель скрывает, что в составе средства есть определенные гормоны, ведь они запрещены для использования в косметике во многих странах и могут быть только в лекарственных средствах. Правда, я очень осторожно отношусь ко всему, что покупаю в аптеке, – действительно имею страх случайно загрязнить свой организм допингом.

Меркушина рассказала, что спортсмены обладают информацией о риске попадания запрещенных веществ в организм. В частности, Национальный антидопинговый комитет ежегодно проводит обязательные вебинары, а международный – каждые два года заставляет проходить обучение, без которого не допускают к соревнованиям.



Александра Меркушина / Фото из инстаграма биатлонистки

Как Меркушина совмещает спорт и личную жизнь?

Жизнь спортсмена насыщена постоянными тренировками и турнирами. Александра рассказала, что имеет несколько собственных правил, которые помогают ей держать себя в форме, а также четкий режим дня и витамины.

А еще я работаю со спортивным психологом, которая учит меня, как поддерживать свое ментальное здоровье.

Биатлонистке иногда трудно из-за чрезвычайно больших нагрузок – как физических, так и умственных. Поэтому она считает, что нужно уметь договариваться с собой и давать отдых, когда это возможно.