Біатлонні змагання будуть третім етапом КС після завершення зимових Олімпійських ігор-2026, повідомляє 24 Канал. Змагання включатимуть в себе шість гонок.

Коли пройдуть гонки етапу в Голменколлені?

Фінальний етап сезону пройде у норвезькому місті Голменколлен. До розкладу потрапили спринти, гонки переслідування та масстарти як серед чоловіків, так і серед жінок.

Збірна України також має взяти участь у етапах в Голменколлені. Нагадаємо, що минулий етап Кубка світу пройшов у естонському Отепяя. Там Україна посіла 9 місце у одиночній змішаній естафеті, а в особистих етапах Дмитро Підручний був 13-им у гонці переслідування.

Розклад гонок 9-го етапу Кубка світу з біатлону 2025/2026:

19 березня, 17:15 . Спринт 7,5 кілометра (жінки)

. Спринт 7,5 кілометра (жінки) 20 березня, 17:15 . Спринт 10 кілометрів (чоловіки)

. Спринт 10 кілометрів (чоловіки) 21 березня, 15:45 . Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки)

. Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки) 21 березня, 17:15 . Гонка переслідування 12,5 кілометра (чоловіки)

. Гонка переслідування 12,5 кілометра (чоловіки) 22 березня, 14:45 . Масстарт 12,5 кілометра (жінки)

. Масстарт 12,5 кілометра (жінки) 22 березня, 17:45. Масстарт 15 кілометра (чоловіки)

Де дивитися біатлон в Україні?

Офіційним транслятором етапів Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне мовлення. Саме на його ресурсах і будуть наживо показані гонки в Голменколлені.

Дивитися біатлон онлайн фанати зможуть на каналі Суспільне Спорт, сайті Суспільне Спорт та ютуб-каналі з аналогічною назвою. Також етапи будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.