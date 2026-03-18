Біатлонні змагання будуть третім етапом КС після завершення зимових Олімпійських ігор-2026, повідомляє 24 Канал. Змагання включатимуть в себе шість гонок.
Коли пройдуть гонки етапу в Голменколлені?
Фінальний етап сезону пройде у норвезькому місті Голменколлен. До розкладу потрапили спринти, гонки переслідування та масстарти як серед чоловіків, так і серед жінок.
Збірна України також має взяти участь у етапах в Голменколлені. Нагадаємо, що минулий етап Кубка світу пройшов у естонському Отепяя. Там Україна посіла 9 місце у одиночній змішаній естафеті, а в особистих етапах Дмитро Підручний був 13-им у гонці переслідування.
Розклад гонок 9-го етапу Кубка світу з біатлону 2025/2026:
- 19 березня, 17:15. Спринт 7,5 кілометра (жінки)
- 20 березня, 17:15. Спринт 10 кілометрів (чоловіки)
- 21 березня, 15:45. Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки)
- 21 березня, 17:15. Гонка переслідування 12,5 кілометра (чоловіки)
- 22 березня, 14:45. Масстарт 12,5 кілометра (жінки)
- 22 березня, 17:45. Масстарт 15 кілометра (чоловіки)
Де дивитися біатлон в Україні?
Офіційним транслятором етапів Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне мовлення. Саме на його ресурсах і будуть наживо показані гонки в Голменколлені.
Дивитися біатлон онлайн фанати зможуть на каналі Суспільне Спорт, сайті Суспільне Спорт та ютуб-каналі з аналогічною назвою. Також етапи будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.