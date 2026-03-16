Через провали у спринті та непереконливі виступи у змішаних естафетах на етапі Кубка світу в естонському Отепяя Україна вже не має математичних шансів піднятися на 10-е місце, пише Суспільне Спорт.

Дивіться також Провал олімпійської чемпіонки: українська біатлоністка показала шокуючий результат у спринті

Яка позиція України у Кубку націй з біатлону?

Перед стартом етапу в Отепяя жіноча команда України посідала 14-ту сходинку і відставала на 424 очки від Словаччини, яка була 10-ою.

Фактично саме гонки в Естонії вирішували долю розподілу квот на наступний сезон, бо на заключному етапі у Голменколлені в залік Кубку націй підуть тільки спринти.

На жаль, провал наших дівчат у спринті поставив хрест на мріях про топ-десятку. Христина Дмитренко була найкращою аж на 57-ій позиції. Дев'ята позиція у сінгл-міксті та 10 місце в класичній змішаній естафеті теж не поліпшили ситуацію.

У підсумку Україна залишилася 14-ою, а на 10-ій сходинці тепер опинилася команда Польщі. При цьому відрив жіночої польської збірної складає 544 очки.

Навіть якщо станеться диво, і три українки фінішують на п'єдесталі пошани в Норвегії, то набраних балів усе одно не вистачить для того, щоб злетіти на 10-ий рядок.

Якою буде квота України у наступному сезоні?

Україна зможе заявити 4 спортсменки – це найгірший показник за останні 21 рік. Востаннє настільки малим було представництво України у жіночому біатлоні в особистих гонках аж у сезоні 2005/2006.

Українська квота у жіночих особистих гонках: