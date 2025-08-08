38-летняя биатлонистка Елена Пидгрушная родила сына. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Кого родила Пидгрушная?

Счастливые родители дали мальчику имя Давид. Это первый ребенок для Елены Пидгрушной.

Напомним, что в мае этого года Пидгрушная в третий раз вышла замуж. Избранником прославленной биатлонистки стал военнослужащий, по имени Ростислав.

Спортсменка не афишировала свадьбу, которую в семейном кругу отпраздновали 3 мая в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

Отметим, что Елена Пидгрушная официально не объявляла о завершении карьеры. Последний раз она участвовала в международных соревнованиях в марте 2023 года. Титулованная украинка финишировала 57-й в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Легендарная биатлонистка является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете. Елена становилась чемпионкой мира-2013 в спринте и пять раз выигрывала "золото" чемпионата Европы.