Биатлонисты поборются за награды в шести гонках – спринтах, персьютах и традиционных эстафетах. Программу французского этапа Кубка мира откроет женский спринт на 7,5 километров, информирует 24 Канал.

К теме Расписание третьего этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы

Как закончился женский спринт?

Украину в этой гонке представляли: Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Александра и Анастасия Меркушины и Лилия Стеблина.

Лучшей среди украинок на протяжении всего спринта была Дмитренко. После первой стрельбы Кристина продемонстрировала 17-й результат, который разделила с бельгийкой Лие. На втором огневом рубеже украинка снова выбила ноль и с идеальной стрельбой финишировала 22-й. Это лучший ее результат в текущем сезоне 2025 – 2026.

Также в персьют квалифицировалась Чалык, которая с одним промахом стала 49-й. К сожалению, гонка не удалась сестрам Меркушиным. Анастасия и Александра финишировали неподалеку друг от друга – 64-е и 67-е места соответственно.

Худшей среди украинок стала Стеблина, которая финишировала лишь 96-й.

Победительницей спринта стала шведка Анна Эберг. Снова на подиум заехала опытная итальянка Доротея Вирер. Интересно, что все три призера гонки выбили все мишени.

Кубок мира в Анси. Женский спринт

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:24.9

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) + 3.3

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +11.4

..

22. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:05.2

49. Дарья Чалык (Украина, 1+0) +1:50.9

48. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:19.8

59. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:22.3

96. Лилия Стеблина (Украина, 2+2) +4:10.3

К слову, 19 декабря в Анси состоится мужской спринт. Начало гонки – в 15:15 (по Киеву).