Болельщики уже увидели два этапа Кубка мира. К сожалению, в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене украинские биатлонисты не порадовали своих фанов высокими выступлениями, сообщает 24 Канал.

К теме Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025 – 2026

Какое расписание третьего этапа Кубка мира?

Программа третьего этапа во Франции стартует 18 декабря с женского спринта. Новый тур биатлонного сезона продлится до 21 декабря включительно, когда завершится масс-стартом среди мужчин.

Расписание третьего этапа Кубка мира 2025 – 2026:

18 декабря (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины

19 декабря (15:15) – спринт 10 километров, мужчины

20 декабря (13:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

20 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, мужчины

21 декабря (13:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины

21 декабря (15:45) – масс-старт 15 километров, мужчины

Где смотреть биатлон в Украине?

Все гонки текущего сезона поклонники биатлона могут посмотреть в прямом эфире на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.).

Как прошел предыдущий этап в Хохфильцене?