Уболівальники вже побачили два етапи Кубка світу. На жаль, у шведському Естерсунді та австрійському Гохфільцені українські біатлоністи не потішили своїх фанів високими виступами, повідомляє 24 Канал.
Який розклад третього етапу Кубка світу?
Програма третього етапу у Франції стартує 18 грудня із жіночого спринту. Новий тур біатлонного сезону триватиме до 21 грудня включно, коли завершиться мас-стартом серед чоловіків.
Розклад третього етапу Кубка світу 2025 – 2026:
- 18 грудня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів, жінки
- 19 грудня (15:15) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 20 грудня (13:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
- 20 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, чоловіки
- 21 грудня (13:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки
- 21 грудня (15:45) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки
Де дивитись біатлон в Україні?
Усі гонки поточного сезону прихильники біатлону можуть переглянути у прямому етері на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).
Як минув попередній етап у Гохфільцені?
Українські біатлоністи у жодній гонці не фінішували у топ-20 у рамках другого етапу Кубка світу.
Найкращими у складі "синьо-жовтих" стали Віталій Мандзин та Христина Дмитренко. Мандзин став 30-м у спринті, а у персьюті покращив свою позицію на чотири сходинки (26). Натомість Дмитренко фінішувала 36-ю у спринті та 34-ю у гонці переслідування.