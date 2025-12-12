Етап розбитий на три змагальні дні та завершиться 14 грудня. Загалом заплановано проведення шести гонок, в яких братимуть участь представники збірної України, пише 24 Канал.

Як завершився чоловічий спринт в Гохфільцені?

Програму другого етапу Кубка світу в Гохфільцені відкрив чоловічий спринт. В ньому "синьо-жовті" не використали повну квоту у п'ять біатлоністів через кадрові втрати.

Антон Дудченко й Артем Тищенко не до кінця відновилися після хвороби, тому тренерський штаб заявив на гонку чотирьох українців. Першим на трасу вийшов капітан збірної Дмитро Підручний, для якого це була перша особиста гонка в сезоні.

Також Україну представляли Віталій Мандзин, Богдан Цимбал і Богдан Борковський. Підручний тричі схибив на першому вогневому рубежі, але на "стійці" показав "чисту" стрільбу і завершив спринт на 48 місці.

Найкращим серед українців став Мандзин, який здійснив по одній хибі на обох вогневих рубежах. Однак він зміг втриматися у топ-30 та здобути для України залікові бали у гонці Кубка світу.

Кубок світу в Гохфільцені. Спринтерська гонка, чоловіки

1. Томаззо Джакомель (Італія, 0+0) 23:04.5

2. Еррік Перро (Франція, 0+0) + 4.0

3. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0) +6.0

…

30. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:37.4

44. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:53.1

48. Дмитро Підручний (Україна, 3+0) +1:58.0

59. Віталій Борковський (Україна, 1+1) +2:15.5

А вже після фінішу чоловіків на трасу вийдуть жінки. В цьому спринті наша команда матиме п'ятьох представниць.

Першою з українок стартує Христина Дмитренко. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.