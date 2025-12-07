Напередодні в Естерсунді відбулися чоловічі та жіночі спринтерські гонки. За їх підсумками відібралися три учасники від України у двох персьютах, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

До теми Результати гонок першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді сезону 2025 – 2026

Хто з українців візьме участь у гонках переслідування?

До персьютів відібралися по 60 найшвидших біатлоністів та біатлоністок. У жіночому спринті 43-ю фінішувала Дарина Чалик. 24-річна спортсменка представить Україну у гонці переслідування. Вона стартуватиме з відставанням у 1:50 хвилини від переможниці спринту фінки Суві Мінккінен.

Стартлист України у жіночому персьюті на 10 кілометрів

46. Дарина Чалик (Україна) +1:50

У чоловічому спринту до топ-60 потрапили двоє українців: Віталій Мандзин посів 24 місце, а Богдан Борковський – 43. Мандзин стартуватиме з відставанням 1:37 хвилини від Йогана-Олава Ботна, а Борковський розпочне гонку через 2:17 хвилини після першого учасника.

Стартлист України у чоловічому персьюті на 12,5 кілометрів

24. Віталій Мандзин (Україна) +1:37

43. Богдан Борковський (Україна) +2:17

Обидва персьюти відбудуться у неділю, 7 грудня. Жіноча гонка переслідування розпочнеться о 14:15 за київським часом, а чоловіча стартує о 16:20.

Коли наступний етап Кубка Кубка світу з біатлону?