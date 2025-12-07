Накануне в Эстерсунде состоялись мужские и женские спринтерские гонки. По их итогам отобрались три участника от Украины в двух персьютах, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
К теме Результаты гонок первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сезона 2025 – 2026
Кто из украинцев примет участие в гонках преследования?
В персьюты отобрались по 60 самых быстрых биатлонистов и биатлонисток. В женском спринте 43-й финишировала Дарья Чалык. 24-летняя спортсменка представит Украину в гонке преследования. Она будет стартовать с отставанием в 1:50 минуты от победительницы спринта финки Суви Минккинен.
Стартлист Украины в женском персьюте на 10 километров
- 46. Дарья Чалык (Украина) +1:50
В мужском спринте в топ-60 попали двое украинцев: Виталий Мандзин занял 24 место, а Богдан Борковский – 43. Мандзин будет стартовать с отставанием 1:37 минуты от Йогана-Олава Ботна, а Борковский начнет гонку через 2:17 минуты после первого участника.
Стартлист Украины в мужском персьюте на 12,5 километров
- 24. Виталий Мандзин (Украина) +1:37
- 43. Богдан Борковский (Украина) +2:17
Оба персьюта состоятся в воскресенье, 7 декабря. Женская гонка преследования начнется в 14:15 по киевскому времени, а мужская стартует в 16:20.
Когда следующий этап Кубка Кубка мира по биатлону?
- Биатлонный сезон продолжится в австрийском Хохфильцене. Второй этап будет проходить с 12 по 14 декабря.
- У программе соревнований спринтерские гонки, персьюты и классические эстафеты. Смотреть соревнования в прямом эфире можно на сайте Суспільне Спорт.
- Заявка сборной Украины на этап в Хохфильцене будет объявлена позже. Известно, что до конца года не сможет выйти на трассу Юлия Джима. Олимпийская чемпионка травмировалась во время тренировки.