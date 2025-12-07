Накануне в Эстерсунде состоялись мужские и женские спринтерские гонки. По их итогам отобрались три участника от Украины в двух персьютах, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Кто из украинцев примет участие в гонках преследования?

В персьюты отобрались по 60 самых быстрых биатлонистов и биатлонисток. В женском спринте 43-й финишировала Дарья Чалык. 24-летняя спортсменка представит Украину в гонке преследования. Она будет стартовать с отставанием в 1:50 минуты от победительницы спринта финки Суви Минккинен.

Стартлист Украины в женском персьюте на 10 километров

46. Дарья Чалык (Украина) +1:50

В мужском спринте в топ-60 попали двое украинцев: Виталий Мандзин занял 24 место, а Богдан Борковский – 43. Мандзин будет стартовать с отставанием 1:37 минуты от Йогана-Олава Ботна, а Борковский начнет гонку через 2:17 минуты после первого участника.

Стартлист Украины в мужском персьюте на 12,5 километров

24. Виталий Мандзин (Украина) +1:37

43. Богдан Борковский (Украина) +2:17

Оба персьюта состоятся в воскресенье, 7 декабря. Женская гонка преследования начнется в 14:15 по киевскому времени, а мужская стартует в 16:20.

