Первый этап Кубка мира по биатлону продлится с 29 ноября по 7 декабря. Всего запланировано проведение 10 гонок, в которых примут участие представители сборной Украины, пишет 24 Канал.

Читайте также Без лидера и с дебютантами: состав сборной Украины на первый этап сезона Кубка мира по биатлону

Как завершилась женская эстафета в Эстерсунде?

Программу этапа Кубка мира в Эстерсунде открыла женская эстафетная гонка. Сборная Украины выступала экспериментальным составом. Тренерский штаб выставил молодых биатлонисток, в частности дебютировала на Кубке мира Валерия Дмитренко. Именно она первой вышла на трассу.

27-летней дебютантке не хватало скорости и точности. Валерия использовала четыре дополнительных патрона. Эстафету она передала 19-й.

Гонку продолжила Кристина Дмитренко. Она использовала два дополнительных патрона и бежала быстрее своей старшей сестры. Однако на передаче эстафеты она была лишь 18-й.

Елена Городная тоже не сумела покинуть последнюю позицию. Избежать антирекорда помогла Александра Меркушина. Благодаря фантастической скорострельности и меткости она сумела подняться на 15 место. Кстати, украинка стала лучшей в гонке по показателю скорострельности – 37,5 секунд на 10 выстрелов.

Победу в женской эстафете одержала команда Франции, которая опередила Италию и Чехию.

Кубок мира. Эстерсунд. Женская эстафета

1. Франция (0+8)

2. Италия (1+9) +13.8

3. Чехия (0+8) +30.8

...

15. Украина (0+8) +4.45.8

Программу первого соревновательного дня продолжит мужская эстафета, которая начнется в 17:55 по киевскому времени.