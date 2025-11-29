Перший етап Кубка світу з біатлону триватиме з 29 листопада по 7 грудня. Загалом заплановано проведення 10 гонок, в яких братимуть участь представники збірної України, пише 24 Канал.

Як завершилася жіноча естафета в Естерсунді?

Програму етапу Кубка світу в Естерсунді відкрила жіноча естафетна гонка. Збірна України виступала експериментальним складом. Тренерський штаб виставив молодих біатлоністок, зокрема дебютувала на Кубку світу Валерія Дмитренко. Саме вона першою вийшла на трасу.

27-річній дебютантці бракувало швидкості та влучності. Валерія використала чотири додаткові патрони. Естафету вона передала 19-ю.

Гонку продовжила Христина Дмитренко. Вона використала два додаткові патрони та бігла швидше за свою старшу сестру. Однак на передачі естафети вона була лише 18-ю.

Олена Городна теж не зуміла покинути останню позицію. Уникнути антирекорду допомогла Олександра Меркушина. Завдяки фантастичній швидкострільності та влучності вона зуміла піднятися на 15 сходинку. До речі, українка стала найкращою в гонці за показником швидкострільності – 37.5 секунд на 10 пострілів.

Перемогу у жіночій естафеті здобула команда Франції, яка випередила Італію та Чехію.

Кубок світу. Естерсунд. Жіноча естафета

1. Франція (0+8)

2. Італія (1+9) +13.8

3. Чехія (0+8) +30.8

...

15. Україна (0+8) +4.45.8

Програму першого змагального дня продовжить чоловіча естафета, яка розпочнеться о 17:55 за київським часом.