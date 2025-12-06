Чоловічий спринт у шведському Естерсунді відбудеться у суботу, 6 грудня. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом учасників, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

Читайте також Розклад 1-го етапу Кубка світу 2025 – 2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

Хто з українців бігтиме чоловічий спринт в Естерсунді?

У спринті візьмуть участь п'ять з шести українців, які перебувають у заявці команди на перший етап Кубка світу. У стартлист потрапив лідер збірної України Дмитро Підручний, який пропустив "індивідуалку".

Склад збірної України на чоловічий спринт:

8. Артем Тищенко

20. Дмитро Підручний

53. Віталій Мандзин

73. Богдан Цимбал

86. Богдан Борковський

За інформацією Суспільне Спорт, Антон Дудченко пропустить спринтерську гонку за станом здоров'я. Також під питанням участь Артема Тищенка.

Загалом у чоловічому спринті в Естерсунді стартуватимуть 103 біатлоністи. Гонка розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Де дивитися біатлон?

Вболівальники упродовж усього біатлонного сезону матимуть змогу дивитися гонки у прямому етері. Офіційним транслятором Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне Спорт.

Усі гонки етапу можна дивитися на сайті Суспільне спорт, а також телевізійні трансляції на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Львів тощо).

Як виступають українські біатлоністи в Естерсунді?