Чоловічий спринт у шведському Естерсунді відбудеться у суботу, 6 грудня. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом учасників, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.
Хто з українців бігтиме чоловічий спринт в Естерсунді?
У спринті візьмуть участь п'ять з шести українців, які перебувають у заявці команди на перший етап Кубка світу. У стартлист потрапив лідер збірної України Дмитро Підручний, який пропустив "індивідуалку".
Склад збірної України на чоловічий спринт:
- 8. Артем Тищенко
- 20. Дмитро Підручний
- 53. Віталій Мандзин
- 73. Богдан Цимбал
- 86. Богдан Борковський
За інформацією Суспільне Спорт, Антон Дудченко пропустить спринтерську гонку за станом здоров'я. Також під питанням участь Артема Тищенка.
Загалом у чоловічому спринті в Естерсунді стартуватимуть 103 біатлоністи. Гонка розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Де дивитися біатлон?
Вболівальники упродовж усього біатлонного сезону матимуть змогу дивитися гонки у прямому етері. Офіційним транслятором Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне Спорт.
Усі гонки етапу можна дивитися на сайті Суспільне спорт, а також телевізійні трансляції на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Львів тощо).
Як виступають українські біатлоністи в Естерсунді?
- Наразі збірна України не тішить результатами на першому етапі Кубка світу. У класичних естафетах жінки посіли 15 місце, а чоловіки – 9.
- Змішану одиночну естафету Олександра Меркушина та Антон Дудченко завершили 12-ми. У класичній змішаній естафеті наша четвірка фінішувала 18-ю.
- В індивідуальній жіночий гонці найкращий результат продемонструвала Христина Дмитренко, яка з чотирма промахами була 46-ю. Серед чоловіків найкращим в "індивідуалці" був дебютант Богдан Борковський – 44 місце (3 промахи).
- У жіночій спринтерській гонці представниці України знову не потрапили в залікову зону. Найближчої до топ-40 була Дарина Чалик, яка завершила спринт 46-ю.