Мужской спринт в шведском Эстерсунде состоится в субботу, 6 декабря. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом участников, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Читайте также Расписание 1-го этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы

Кто из украинцев будет бежать мужской спринт в Эстерсунде?

В спринте примут участие пять из шести украинцев, которые находятся в заявке команды на первый этап Кубка мира. В стартлист попал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, который пропустил "индивидуалку".

Состав сборной Украины на мужской спринт:

  • 8. Артем Тищенко
  • 20. Дмитрий Пидручный
  • 53. Виталий Мандзин
  • 73. Богдан Цымбал
  • 86. Богдан Борковский

По информации Суспільне Спорт, Антон Дудченко пропустит спринтерскую гонку по состоянию здоровья. Также под вопросом участие Артема Тищенко.

Всего в мужском спринте в Эстерсунде будут стартовать 103 биатлониста. Гонка начнется в 17:30 по киевскому времени.

Где смотреть биатлон?

Болельщики на протяжении всего биатлонного сезона смогут смотреть гонки в прямом эфире. Официальным транслятором Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне Спорт.

Все гонки этапа можно смотреть на сайте Суспільне спорт, а также телевизионные трансляции на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Львов и т.д.).

Как выступают украинские биатлонисты в Эстерсунде?

  • Сейчас сборная Украины не радует результатами на первом этапе Кубка мира. В классических эстафетах женщины заняли 15 место, а мужчины – 9.
  • Смешанную одиночную эстафету Александра Меркушина и Антон Дудченко завершили 12-ми. В классической смешанной эстафете наша четверка финишировала 18-й.
  • В индивидуальной женский гонке лучший результат продемонстрировала Кристина Дмитренко, которая с четырьмя промахами была 46-й. Среди мужчин лучшим в "индивидуалке" был дебютант Богдан Борковский – 44 место (3 промаха).
  • В женской спринтерской гонке представительницы Украины снова не попали в зачетную зону. Ближайшей к топ-40 была Дарья Чалык, которая завершила спринт 46-й.