Мужской спринт в шведском Эстерсунде состоится в субботу, 6 декабря. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом участников, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
Кто из украинцев будет бежать мужской спринт в Эстерсунде?
В спринте примут участие пять из шести украинцев, которые находятся в заявке команды на первый этап Кубка мира. В стартлист попал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, который пропустил "индивидуалку".
Состав сборной Украины на мужской спринт:
- 8. Артем Тищенко
- 20. Дмитрий Пидручный
- 53. Виталий Мандзин
- 73. Богдан Цымбал
- 86. Богдан Борковский
По информации Суспільне Спорт, Антон Дудченко пропустит спринтерскую гонку по состоянию здоровья. Также под вопросом участие Артема Тищенко.
Всего в мужском спринте в Эстерсунде будут стартовать 103 биатлониста. Гонка начнется в 17:30 по киевскому времени.
Где смотреть биатлон?
Болельщики на протяжении всего биатлонного сезона смогут смотреть гонки в прямом эфире. Официальным транслятором Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне Спорт.
Все гонки этапа можно смотреть на сайте Суспільне спорт, а также телевизионные трансляции на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Львов и т.д.).
Как выступают украинские биатлонисты в Эстерсунде?
- Сейчас сборная Украины не радует результатами на первом этапе Кубка мира. В классических эстафетах женщины заняли 15 место, а мужчины – 9.
- Смешанную одиночную эстафету Александра Меркушина и Антон Дудченко завершили 12-ми. В классической смешанной эстафете наша четверка финишировала 18-й.
- В индивидуальной женский гонке лучший результат продемонстрировала Кристина Дмитренко, которая с четырьмя промахами была 46-й. Среди мужчин лучшим в "индивидуалке" был дебютант Богдан Борковский – 44 место (3 промаха).
- В женской спринтерской гонке представительницы Украины снова не попали в зачетную зону. Ближайшей к топ-40 была Дарья Чалык, которая завершила спринт 46-й.