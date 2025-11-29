Программа первого этапа Кубка мира будет разделена на семь дней – с 29 ноября по 7 декабря 2025 года. В Швеции биатлонисты разыграют первые медали в традиционных эстафетах, одиночной смешанной эстафете, простой смешанной эстафете, индивидуалках, спринтах и персьютах, информирует 24 Канал.

Какое расписание 1-го этапа Кубка мира по биатлону 2025 – 2026?

Новый биатлонный сезон начнет женская эстафета. Начало гонки – в 14:154 (по Киеву). Сборная Украины будет представлена в ней в такой четверке: Валерия Дмитренко – Кристина Дмитренко – Елена Городная – Александра Меркушина.

К сожалению, из-за повреждения первый этап пропускает Юлия Джима.

Также в мужской сборной Украины определились с эстафетной четверкой: Артем Тищенко – Виталий Мандзин – Богдан Цымбал – Дмитрий Пидручный.

29 ноября (14:15) – женская эстафета 4 х 6 километров

29 ноября (17:55) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

30 ноября (15:00) – одиночная смешанная эстафета

30 ноября (17:40) – смешанная эстафета

2 декабря (16:30) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины

3 декабря (16:30) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

5 декабря (17:00) – спринт 7,5 километра, женщины

6 декабря (17:30) – спринт 10 километров, мужчины

7 декабря (14:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

7 декабря (16:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, когда планируется вывести команду на пик формы.

"Пик формы? Это очень сложно – выводить спортсменов на два пика в течение сезона. Можно, но сложно. Лично я рассматриваю только один – это Олимпийские игры", – приводит слова наставницы портал Украинский биатлон.

Где смотреть биатлон?

Все гонки первого этапа в Эстерсунде в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт.

Также на местных каналах Общественного (Общественное Киев, Общественное Днепр, Общественное Харьков, Общественное Чернигов и т.д.).

Кто из украинских биатлонистов лучше всего выступал в прошлом сезоне?

Прошлый биатлонный сезон не был щедрым на награды для Украины и вообще в топ-10 обоих общих зачетов Кубка мира не было ни одного украинского представителя.

В мужском зачете самое высокое место занял лидер команды Дмитрий Пидручный – 19-я строчка (409 пунктов), а среди женщин выше финишировала Юлия Джима – 17-я позиция (368 баллов).