Звідти спортсмени перебралися до австрійського Гохфільцена. Програма цього етапу змагань поділена на три дні, інформує 24 Канал.
Коли відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону?
Він розпочнеться 12 грудня. Всього в невеличкому мальовничому поселенні в історичній місцевості Тіроль відбудеться шість гонок.
Першою з них стане чоловічий спринт. Завершиться ж етап 14 грудня жіночою гонкою переслідування.
Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Гохфільцені
- 12 грудня (12:25) – спринт, 10 кілометрів, чоловіки
- 12 грудня (15:15) – спринт, 7,5 кілометрів, жінки
- 13 грудня (13:00) – гонка переслідування, 12,5 кілометрів, чоловіки
- 13 грудня (15:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 14 грудня (13:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 14 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки.
Зазначимо, що в цьому етапі знову не братиме участь лідерка збірної України Юлія Джима, яка продовжує відновлюватися від травми. Її повернення на трасу очікується в січні.
Де дивитись біатлон в Україні?
Усі гонки другого етапу в Гохфільцені у прямому етері транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).
Як почали сезон українські біатлоністи?
Старт кампанії-2025/2026 вийшов невдалим для представників України. На першому етапі Кубка світу в Естерсунді в індивідуальних гонках найкраще виступив Віталій Мандзин, який посів 19 місце в гонці переслідування.
Він є й лідером серед українців у загальному заліку. Після першого етапу 22-річний біатлоніст з Тернопільщини розташувався на 27 сходинці.
Що ж стосується естафет, яких було чотири в Естерсунді, то там також справи йшли не найкращим чином. "Синьо-жовті" лише одного разу потрапили в топ-10 – дев'ята позиція в чоловічій естафеті, яку бігли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал і Дмитро Підручний.