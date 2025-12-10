Звідти спортсмени перебралися до австрійського Гохфільцена. Програма цього етапу змагань поділена на три дні, інформує 24 Канал.

Коли відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону?

Він розпочнеться 12 грудня. Всього в невеличкому мальовничому поселенні в історичній місцевості Тіроль відбудеться шість гонок.

Першою з них стане чоловічий спринт. Завершиться ж етап 14 грудня жіночою гонкою переслідування.

Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Гохфільцені

12 грудня (12:25) – спринт, 10 кілометрів, чоловіки

12 грудня (15:15) – спринт, 7,5 кілометрів, жінки

13 грудня (13:00) – гонка переслідування, 12,5 кілометрів, чоловіки

13 грудня (15:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

14 грудня (13:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

14 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки.

Зазначимо, що в цьому етапі знову не братиме участь лідерка збірної України Юлія Джима, яка продовжує відновлюватися від травми. Її повернення на трасу очікується в січні.

Де дивитись біатлон в Україні?

Усі гонки другого етапу в Гохфільцені у прямому етері транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).

