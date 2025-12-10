Оттуда спортсмены перебрались в австрийский Хохфильцен. Программа этого этапа соревнований разделена на три дня, информирует 24 Канал.

Читайте также Состав сборной Украины на второй этап сезона Кубка мира по биатлону

Когда состоится второй этап Кубка мира по биатлону?

Он начнется 12 декабря. Всего в небольшом живописном поселении в исторической местности Тироль состоится шесть гонок.

Первой из них станет мужской спринт. Завершится же этап 14 декабря женской гонкой преследования.

Расписание этапа Кубка мира-2025/2026 в Хохфильцене

12 декабря (12:25) – спринт, 10 километров, мужчины

12 декабря (15:15) – спринт, 7,5 километров, женщины

13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины

13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров

14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины.

Отметим, что в этом этапе снова не будет участвовать лидер сборной Украины Юлия Джима, которая продолжает восстанавливаться от травмы. Ее возвращение на трассу ожидается в январе.

Где смотреть биатлон в Украине?

Все гонки второго этапа в Хохфильцене в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.).

Как начали сезон украинские биатлонисты?