Этап разбит на три соревновательных дня и завершится 14 декабря. Всего запланировано проведение шести гонок, в которых примут участие представители сборной Украины, пишет 24 Канал.

Как завершился мужской спринт в Хохфильцене?

Программу второго этапа Кубка мира в Хохфильцене открыл мужской спринт. В нем "сине-желтые" не использовали полную квоту в пять биатлонистов из-за кадровых потерь.

Антон Дудченко и Артем Тищенко не до конца восстановились после болезни, поэтому тренерский штаб заявил на гонку четырех украинцев. Первым на трассу вышел капитан сборной Дмитрий Пидручный, для которого это была первая личная гонка в сезоне.

Также Украину представляли Виталий Мандзин,, Богдан Цымбал и Богдан Борковский. Пидручный трижды промахнулся на первом огневом рубеже, но на "стойке" показал "чистую" стрельбу и завершил спринт на 48 месте.

Лучшим среди украинцев стал Мандзин, который совершил по одной ошибке на обоих огневых рубежах. Однако он смог удержаться в топ-30 и получить для Украины зачетные баллы в гонке Кубка мира.

Кубок мира в Хохфильцене. Спринтерская гонка, мужчины

1. Томаззо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5

2. Эррик Перро (Франция, 0+0) +4.0

3. Филипп Горн (Германия, 0+0) +6.0

..

30. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:37.4

44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:53.1

48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0

59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5

А уже после финиша мужчин на трассу выйдут женщины. В этом спринте наша команда будет иметь пять представительниц.

Первой из украинок стартует Кристина Дмитренко. Гонка начнется в 15:15 по киевскому времени.