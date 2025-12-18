Біатлоністи позмагаються за нагороди у шести гонках – спринтах, персьютах та традиційних естафетах. Програму французького етапу Кубка світу відкриє жіночий спринт на 7,5 кілометрів, інформує 24 Канал.

Як закінчився жіночий спринт?

Україну у цій гонці представляли: Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Олександра та Анастасія Меркушині та Лілія Стеблина.

Найкращою серед українок протягом усього спринту була Дмитренко. Після першої стрільби Христина продемонструвала 17-й результат, який розділила із бельгійкою Ліе. На другому вогневому рубежі українка знову вибила нуль та із ідеальною стрільбою фінішувала 22-ю. Це найкращий її результат у поточному сезоні 2025 – 2026.

Також у персьют кваліфікувалась Чалик, яка із однією хибою стала 49-ю. На жаль, гонка не вдалась сестрам Меркушиним. Анастасія та Олександра фінішували неподалік одна одної – 64-те та 67-ме місця відповідно.

Найгіршою серед українок стала Стеблина, яка фінішувала лише 96-ю.

Переможницею спринту стала шведка Ганна Еберг. Знову на подіум заїхала досвідчена італійка Доротея Вірер. Цікаво, що усі три призерки гонки вибили усі мішені.

Кубок світу в Ансі. Жіночий спринт

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:24.9

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) + 3.3

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +11.4

…

22. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:05.2

49. Дарина Чалик (Україна, 1+0) +1:50.9

48. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:19.8

59. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:22.3

96. Лілія Стеблина (Україна, 2+2) +4:10.3

До слова, 19 грудня в Ансі відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки – о 15:15 (за Києвом).