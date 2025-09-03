Ранее Елена Пидгрушная не комментировала информацию о рождении ребенка. 38-летняя биатлонистка впервые поделилась фотографией со своим сыночком, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Елены Пидгрушной.
Читайте также Отказалась от смены гражданства и в третий раз вышла замуж: где сейчас легендарная Пидгрушная
Как выглядят Пидгрушная со своим сыном?
На фотографии Елена со своим сыном позирует в компании с президентом Федерации биатлона Иваном Крулько. Пидгрушная на руках держит маленького мальчика, а глава ФБУ дарит ей букет цветов.
Продолжаю принимать поздравления в новом статусе – как мама маленького украинца! Спасибо за поздравления Федерации биатлона Украины. Договорились с Иваном Крулько, еще будем пополнять олимпийскую копилку страны уже вместе с сыном,
– написала Пидгрушная.
Пидгрушная со своим сыном и президентом ФБУ Крулько / фото из фейсбука спортсменки
Отметим, что мальчику родители дали имя Давид. Вполне возможно, что он продолжит спортивную династию.
Справка. Елена Пидгрушная в 2014 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Она пять раз выигрывала "золото" чемпионата Европы, а в 2013 году была чемпионкой мира в спринте. Последний раз она участвовала в международных соревнованиях в 2023 году.
Что известно о семье Пидгрушной?
- Елена Пидгрушная в третий раз вышла замуж в мае 2025 года.
- Ее избранником стал военнослужащий, по имени Ростислав. Супружеская пара не афишировала свадьбу, которую отпраздновали в семейном кругу в поселке Ворохта на Ивано-Франковщине.
- В начале августа стало известно, что Пидгрушная впервые стала мамой.
- В предыдущих двух браках у спортсменки не было детей.
- Первым мужем Пидгрушной был бывший депутат от ВО "Свобода" Алексей Кайда. Этот брак длился с 2013 по 2016 год.
- В 2021 году Елена во второй раз вышла замуж. Ее мужем был бывший спортсмен Иван Билосюк. Пара состояла в браке три года.