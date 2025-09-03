Ранее Елена Пидгрушная не комментировала информацию о рождении ребенка. 38-летняя биатлонистка впервые поделилась фотографией со своим сыночком, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Елены Пидгрушной.

Как выглядят Пидгрушная со своим сыном?

На фотографии Елена со своим сыном позирует в компании с президентом Федерации биатлона Иваном Крулько. Пидгрушная на руках держит маленького мальчика, а глава ФБУ дарит ей букет цветов.

Продолжаю принимать поздравления в новом статусе – как мама маленького украинца! Спасибо за поздравления Федерации биатлона Украины. Договорились с Иваном Крулько, еще будем пополнять олимпийскую копилку страны уже вместе с сыном,

– написала Пидгрушная.

Пидгрушная со своим сыном и президентом ФБУ Крулько / фото из фейсбука спортсменки

Отметим, что мальчику родители дали имя Давид. Вполне возможно, что он продолжит спортивную династию.

Справка. Елена Пидгрушная в 2014 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Она пять раз выигрывала "золото" чемпионата Европы, а в 2013 году была чемпионкой мира в спринте. Последний раз она участвовала в международных соревнованиях в 2023 году.

Что известно о семье Пидгрушной?