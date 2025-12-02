Ею станет женская "индивидуалка". Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эту гонку, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Кто из украинок будет бежать индивидуальную гонку в Эстерсунде?

Это будет первая индивидуальная гонка сезона. В ней примет участие пять украинских спортсменок.

Первоначально в заявку должна была попасть Елена Городная, которая пропустила смешанную эстафету из-за насморка. Однако биатлонистка пока не готова стартовать по состоянию самочувствия, поэтому ее место займет Александра Меркушина.

Состав сборной Украины на женскую "индивидуалку"

2. Кристина Дмитренко

65. Александра Меркушина

71. Дарья Чалык

75. Анастасия Меркушина

86. Валерия Дмитренко

Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?

Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт.

Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.). Индивидуальная женская гонка начнется в 16:30 по киевскому времени.

Что известно о первом этапе Кубка мира по биатлону?

Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября. В женской эстафете Украина заняла 15 место, а в мужской – девятое.

Следующими были смешанные эстафеты. Там в одиночной "сине-желтые" финишировали 12-ми, а в классической – 18-ми. Соревнования в Эстерсунде продлятся до 7 декабря и завершатся гонкой преследования среди мужчин.

Расписание следующих гонок в Эстерсунде