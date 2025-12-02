Нею стане жіноча "індивідуалка". Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на цю гонку, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

Хто з українок бігтиме індивідуальну гонку в Естерсунді?

Це буде перша індивідуальна гонка сезону. В ній візьме участь п'ять українських спортсменок.

Першочергово до заявки мала потрапити Олена Городна, яка пропустила змішану естафету через нежить. Проте біатлоністка поки не готова стартувати за станом самопочуття, тому її місце займе Олександра Меркушина.

Склад збірної України на жіночу "індивідуалку"

2. Христина Дмитренко

65. Олександра Меркушина

71. Дарина Чалик

75. Анастасія Меркушина

86. Валерія Дмитренко

Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?

Усі гонки першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді будуть доступні глядачам у вільному доступі. Їх можна подивитися на сайті Суспільне Спорт.

Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо). Індивідуальна жіноча гонка розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Що відомо про перший етап Кубка світу з біатлону?

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочався 29 листопада. У жіночій естафеті Україна посіла 15 місце, а чоловічій – дев'яте.

Наступними були змішані естафети. Там в одиночній "синьо-жовті" фінішували 12-ми, а у класичній – 18-ми. Змагання в Естерсунді триватимуть до 7 грудня та завершаться гонкою переслідування серед чоловіків.

Розклад наступних гонок в Естерсунді