Олена Підгрушна не повідомляла про своє весілля. Фото з урочистості опублікували друзі родини у соціальній мережі інстаграм, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Хто став обранцем Олени Підгрушної

Чоловіком легендарної біатлоністки став військовослужбовець на ім'я Ростислав. Весілля у родинному колі відсвяткували 3 травня у селищі Ворохта Івано-Франківської області.

Олена Підгрушна з чоловіком Ростиславом / фото з інстаграму

Нагадаємо, що на початку року Підгрушна повідомила, що розлучилася з колишнім спортсменом Іваном Білосюком. Пара перебувала у шлюбі три роки. Після одруження Олена виступала у змаганнях під прізвище Білосюк.

Першим чоловіком Олени Підгрушної був колишній народний депутат Верховної Ради України від ВО "Свобода" Олексій Кайда. Пара перебувала у шлюбі з 2013 по 2016 рік.

Зазначимо, що Олена Підгрушна не оголошувала про завершення кар'єри. Останній міжнародний старт титулованої біатлоністки датований 18 березня 2023 року. На етапі Кубка світу в Голменколлені вона посіла 57-ме місце в спринті.