Повідомляється, що Жулья Сімон використала банківську картку своєї товаришки по збірній Жюстін Брезаз-Буше. Зробила вона це для онлайн-придбання камери GoPro ще у серпні 2022-го під час фестивалю Blink у Норвегії, пише 24 Канал із посиланням на Le Dauphine.

Що відомо про справу Жульї Сімон?

Відомо, що проміжок покупки був від 1000 до 2000 євро.

Цікаво, що це не поодинокий випадок, коли французьку біатлоністку звинувачують у шахрайстві з банківською карткою. Її пришивають ще один такий інцидент. Слід додати, що Жулья запевняла, що не робила цього онлайн-замовлення, яке було записано на її ім'я.

Ще торік італійське видання La Stampa повідомляло, що Сімон визнавали винною у справі щодо шахрайства із карткою товаришки по команді.

До цього у 2023-му році Сімон вже брали під варту, але за декілька годин відпустили на свободу. Це сталось після скарги на неї збоку Брезаз-Буше. Однак Жулья продовжила виступи на Кубку світу. А після закінчення сезону справу біатлоністки було розглянуто.

Сімон визнали винною, а суд зобов'язав її здійснити Брезаз-Буше компенсацію у розмірі 2-х тисяч євро. При цьому Жулья уникнула позбавлення волі терміном на 5 років та штрафу у вигляді 375 тисяч євро.

Тепер справа набула нового повороту. Справу Жульї Сімон передали до кримінального суду Альбервіля.

Хто така Жулья Сімон?