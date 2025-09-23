29-річна норвезька біатлоністка висловила слова підтримки у сторону росіян. Інгрід Тандреволд розповіла про гарні стосунки з російськими колегами, передає 24 Канал із посиланням на FondoItalia.

Як Тандреволд стала на захист російських біатлоністів?

На думку знаменитої біатлоністки, російські спортсмени просто стали жертвами політики.

Олімпіада перетворилася на політичне питання. Аргумент, що спорт і політика не повинні змішуватися, не дуже переконливий. Російські спортсмени справді фантастичні. Це спортсмени, яких ми знаємо і з якими маємо гарні стосунки. Вони стали жертвами політики своєї країни. У мене немає чіткої відповіді, що правильно, а що ні. Вважаю позитивним, що IBU займає позицію і чітко її формулює. Протистояти такій потужній організації, як МОК, непросто. Насправді я доволі вражена,

– заявила чемпіонка світу.

Відзначимо, що Міжнародний біатлонний союз (IBU) є одним із небагатьох, який не змінює свого рішення про недопуск до змагань російських та білоруських біатлоністів. Попри це Міжнародних олімпійський комітет допустив росіян і білорусів до зимових Ігор-2026 у статусі "нейтральних" атлетів. Правила для них залишаються незмінними.

До слова. Зимова Олімпіада-2026 відбудеться у двох італійських містах – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо протягом 6-22 лютого.

Як українці підтримували Тандреволд?