29-летняя норвежская биатлонистка выразила слова поддержки в сторону россиян. Ингрид Тандреволд рассказала о хороших отношениях с российскими коллегами, передает 24 Канал со ссылкой на FondoItalia.

Как Тандреволд стала на защиту российских биатлонистов?

По мнению знаменитой биатлонистки, российские спортсмены просто стали жертвами политики.

Олимпиада превратилась в политический вопрос. Аргумент, что спорт и политика не должны смешиваться, не очень убедителен. Российские спортсмены действительно фантастические. Это спортсмены, которых мы знаем и с которыми имеем хорошие отношения. Они стали жертвами политики своей страны. У меня нет четкого ответа, что правильно, а что нет. Считаю положительным, что IBU занимает позицию и четко ее формулирует. Противостоять такой мощной организации, как МОК, непросто. На самом деле я довольно поражена,

– заявила чемпионка мира.

Отметим, что Международный биатлонный союз (IBU) является одним из немногих, который не меняет своего решения о недопуске к соревнованиям российских и белорусских биатлонистов. Несмотря на это Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к зимним Играм-2026 в статусе "нейтральных" атлетов. Правила для них остаются неизменными.

К слову. Зимняя Олимпиада-2026 состоится в двух итальянских городах – Милане и Кортини-д'Ампеццо в течение 6-22 февраля.

Как украинцы поддерживали Тандреволд?