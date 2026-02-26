Біатлоністка, яка на Олімпійських іграх виборола три золоті та одну бронзову медалі, може залишитися без ордена Почесного легіону. Про це повідомляє Sports.fr.

Чому Жулья Сімон може не отримати орден?

Від 1988 року всі олімпійські чемпіони отримують орден Почесного легіону.

29-річна Жулья Сімон може залишитися без нагороди, оскільки влітку 2023 року її засудили до трьох місяців умовно за шахрайство.

Нагороджений морально зобов'язаний не завдавати шкоди іншим або належному функціонуванню суспільства. Відповідно до кодексу, що регулює національні ордени та Військову медаль, будь-яке кримінальне засудження або будь-яке діяння, що суперечить честі, скоєне нагородженим, може виправдати дисциплінарне провадження,

– зазначено в кодексі Почесного легіону.

Можливо через проблеми із законом, спортсменка не змогла стати прапороносцем збірної на церемонії закриття Ігор-2026.

Хто вже був позбавлений цієї нагороди?

В останні роки ордена Почесного легіону були позбавлені такі відомі особи, як:

Ленс Армстронг (велоспорт) через визнання вживання допінгу,

Бруно Мартіні, колишній президент Національної гандбольної ліги, засуджений за розбещення неповнолітнього,

Ніколя Саркозі (експрезидент Франції),

Ізабель Балкані та Клод Геан (політики),

Жерар Депардьє (актор).

Жулья Сімон, натомість, отримала лише тримісячний умовний термін і тому не підпадає під постійне позбавлення ордена.

Що відомо про тюремний срок Сімон?