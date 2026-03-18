Таким образом, общее количество матчей на турнире возрастет до 104-х. Благодаря такому расширению ФИФА решила пойти на интересный маркетинговый ход, сообщает ESPN.

Где смотреть матчи ЧМ-2026?

Международная футбольная федерация договорилась с популярной платформой YouTube о частичной трансляции матчей. Ранее матчи Мундиаля не транслировались в открытом доступе на этом сайте.

Теперь же в рамках соглашения официальные трансляторы турнира смогут показывать первые 10 минут матчей на ютубе в прямом эфире. На такой шаг ФИФА пошла для привлечения молодой аудитории к футболу.

Кроме этого, вещатели смогут транслировать определенные матчи на своих ресурсах в ютубе в полном объеме. При этом будет ограничение по геолокации, ведь в каждой стране есть свой официальный транслятор чемпионата мира.

На своем канале в ютуб ФИФА предложит фанатам архивные материалы о Мундиале, а также нарезку лучших моментов матчей. Напомним, что финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

