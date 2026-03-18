Таким образом, общее количество матчей на турнире возрастет до 104-х. Благодаря такому расширению ФИФА решила пойти на интересный маркетинговый ход, сообщает ESPN.
Где смотреть матчи ЧМ-2026?
Международная футбольная федерация договорилась с популярной платформой YouTube о частичной трансляции матчей. Ранее матчи Мундиаля не транслировались в открытом доступе на этом сайте.
Теперь же в рамках соглашения официальные трансляторы турнира смогут показывать первые 10 минут матчей на ютубе в прямом эфире. На такой шаг ФИФА пошла для привлечения молодой аудитории к футболу.
Кроме этого, вещатели смогут транслировать определенные матчи на своих ресурсах в ютубе в полном объеме. При этом будет ограничение по геолокации, ведь в каждой стране есть свой официальный транслятор чемпионата мира.
На своем канале в ютуб ФИФА предложит фанатам архивные материалы о Мундиале, а также нарезку лучших моментов матчей. Напомним, что финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Будет ли Украина на чемпионате мира-2026?
- Наша сборная заняла второе место в квалификационной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Благодаря ему "желто-синие" вышли в раунд плей-офф квалификации ЧМ-2026.
- Первым соперником Украины в стыковых матчах станет сборная Швеции. Матч запланирован на 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте, сообщает сайт УАФ.
- В случае победы Украина выйдет в финал плей-офф, где сразится за путевку на ЧМ-2026 с Польшей или Албанией. Эта встреча пройдет 31 марта. Украина в случае прохода плей-офф окажется в группе с Нидерландами, Тунисом и Японией.