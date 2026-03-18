Таким чином, загальна кількість матчів на турнірі зросте аж до 104-х. Завдяки такому розширенню ФІФА вирішила піти на цікавий маркетинговий хід, повідомляє ESPN.
Де дивитися матчі ЧС-2026?
Міжнародна футбольна федерація домовилась із популярною платформою YouTube щодо частковоъ трансляцыъ матчыв. Раніше матчі Мундіалю не транслювались у відкритому доступі в на цьому сайті.
Тепер же в рамках угоди офіційні транслятори турніру зможуть показувати перші 10 хвилин матчів на ютубі в прямому етері. На такий крок ФІФА пішля задля залучення молодої аудиторії до футболу.
Окрім цього, мовники зможуть транслювати певні матчі на своїх ресурсах у ютубі в повному обсязі. При цьому буде обмеження по геолокації, адже в кожній країні є свій офіційний транслятор чемпіонату світу.
На своєму каналі в ютуб ФІФА запропонує фанатам архівні матеріали про Мундіалі, а також нарізку найкращих моментів матчів. Нагадаємо, що фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.
Чи буде Україна на чемпіонаті світу-2026?
- Наша збірна посіла друге місце у кваліфікаційній групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Завдяки йьому "жовто-сині" вийшли у раунд плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
- Першим суперником України у стикових матчах стане збірна Швеції. Матч запланований на 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте, повідомляє сайт УАФ.
- В разі перемоги Україна вийде у фінал плей-оф, де битиметься за путівку на ЧС-2026 із Польщею або Албанією. Ця зустріч пройде 31 березня. Україна в разі проходу плей-оф опиниться у групі із Нідерландами, Тунісом та Японією.