Таким чином, загальна кількість матчів на турнірі зросте аж до 104-х. Завдяки такому розширенню ФІФА вирішила піти на цікавий маркетинговий хід, повідомляє ESPN.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Міжнародна футбольна федерація домовилась із популярною платформою YouTube щодо частковоъ трансляцыъ матчыв. Раніше матчі Мундіалю не транслювались у відкритому доступі в на цьому сайті.

Тепер же в рамках угоди офіційні транслятори турніру зможуть показувати перші 10 хвилин матчів на ютубі в прямому етері. На такий крок ФІФА пішля задля залучення молодої аудиторії до футболу.

Окрім цього, мовники зможуть транслювати певні матчі на своїх ресурсах у ютубі в повному обсязі. При цьому буде обмеження по геолокації, адже в кожній країні є свій офіційний транслятор чемпіонату світу.

На своєму каналі в ютуб ФІФА запропонує фанатам архівні матеріали про Мундіалі, а також нарізку найкращих моментів матчів. Нагадаємо, що фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

