Проте через неоднозначну політику влади у США чемпіонат світу запам'ятається низкою скандалів. Найгучнішим з них може стати зняття збірної Ірану зі змагання, повідомляє Middle East Online.
До теми Чи може збірна України замінити Іран на ЧС-2026: все, що відомо про бойкот Мундіалю
Де може зіграти Іран?
Країна не хоче брати участь у турнірі через військову операцію, яку США разом з Ізраїлем проводить на її території. Раніше міністр спорту Ірану Ахман Доньямалі офіційно заявив, що не бачить можливості для збірної зіграти на Мундіалі.
Проте залаштунками "перси" все ж шукають варіант, як зіграти на ЧС. Одним із них є перенос матчі за їх участі з території США. Іранці ведуть перемовини з ФІФА, щоб ігри за їх участі пройшли у Мексиці.
Згідно з жеребкуванням чемпіонату світу-2026 Іран потрапив у групу G до Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Два матчі іранці мають провести у Лос-Анджелесі, а проти африканців – у Сіетлі.
Раніше Трамп заявляв, що його не хвилює, чи буде Іран брати участь у чемпіонаті світу, повідомляє USA Today. Для збірної Ірану це може бути сьома участь на Мундіалях. В кожному з шести попередніх турнірів команда завершувала боротьбу на груповій стадії.
Чи зіграє Україна на чемпіонаті світу-2026?
- Наша команда посіла друге місце у відбірковій групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Завдяки йьому "жовто-сині" вийшли у раунд плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
- Нашим першим суперником у стикових матчах стане збірна Швеції. Матч запланований на 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте.
- В разі перемоги Україна вийде у фінал плей-оф, де битиметься за путівку на ЧС-2026 із Польщею або Албанією. Ця зустріч пройде 31 березня.
- Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня. Україна в разі проходу плей-оф опиниться у групі із Нідерландами, Тунісом та Японією.