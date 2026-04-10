Крім того, на футбольному Мундіалі вперше зіграють аж 48 команд. Тим часом стали відомі судді, які працюватимуть на іграх чемпіонату світу, повідомляє сайт ФІФА.

Хто судитиме матчі ЧС-2026?

Оскільки турнір тепер включатиме 104 матчі, головний футбольний орган світу вирішив розширити кількість рефері. До заявки потрапили 52 арбітри, а також 88 помічників суддів та 30 асистентів VAR.

По країнах найбільше представництво мають Бразилія та Аргентина. По три головних судді поїде на Мундіаль від цих країн. На жаль, українських рефері не буде на чемпіонаті світу.

Повний список головних арбітрів на ЧС-2026:

Абдулрахман Аль-Джасім (Катар)

Халід Аль-Тураїс (Саудівська Аравія)

Юсуке Аракі (Японія)

Омар Адулкадір Артан (Сомалі)

П'єр Атчо (Габон)

Іван Бартон (Словенія)

Дахане Бейда (Мавританія)

Хуан Габріель Бенітес (Парагвай)

Хуан Кальдерон (Коста-Рика)

Рафаель Клаус (Бразилія)

Ісмаїд Ельфат (США)

Еспен Ескас (Норвегія)

Яель Фалькон Перес (Аргентина)

Аліреза Фагані (Австралія)

Дрю Фішер (Канада)

Крістіан Гарай (Чилі)

Катя Гарсія (Мексика)

Мустафа Горбаль (Алжир)

Алехандро Ернандес (Іспанія)

Даріо Еррера (Аргентина)

Джалал Джаєд (Марокко)

Кемпбелл-Кірк Кавана-Вог (Нова Зеландія)

Іштван Ковач (Румунія)

Франсуа Летексьє (Франція)

Адхам Махадме (Йорданія)

Нінг Ма (Китай)

Данні Маккелі (Нідерланди)

Мауріціо Маріані (Італія)

Шимон Марчиняк (Польща)

Ектор Саїд Мартінес (Гондурас)

Амін Мохамед (Єгипет)

Ошане Натіон (Ямайка)

Гленн Нюберг (Швеція)

Алі Аль Омар (ОАЕ)

Майкл Олівер (Велика Британія)

Торі Пенсо (США)

Кевін Ортега (Перу)

Абатті Рамон (Бразилія)

Жоау Пінейра (Португалія)

Сезар Рамос (Мексика)

Андрес Рохас (Колумбія)

Ілгіз Танташев (Узбекистан)

Сандро Шерер (Швейцарія)

Густаво Техера (Уругвай)

Ентоні Тейлор (Англія)

Абонгіле Том (ПАР)

Факундо Тельо (Аргентина)

Хесус Валенсуела (Венесуела)

Клеман Тюрпен (Франція)

Сампайо Вілтон (Бразилія)

Славко Вінчич (Словенія)

Фелікс Цваєр (Німеччина)

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня. Фінальний поєдинок пройде у Нью-Йорку на стадіоні "МетЛайф Арена".

