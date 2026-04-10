Кроме того, на футбольном Мундиале впервые сыграют аж 48 команд. Между тем стали известны судьи, которые будут работать на играх чемпионата мира, сообщает сайт ФИФА.

Кто будет судить матчи ЧМ-2026?

Поскольку турнир теперь будет включать 104 матча, главный футбольный орган мира решил расширить количество рефери. В заявку попали 52 арбитра, а также 88 помощников судей и 30 ассистентов VAR.

По странам наибольшее представительство имеют Бразилия и Аргентина. По три главных судьи поедет на Мундиаль от этих стран. К сожалению, украинских рефери не будет на чемпионате мира.

Полный список главных арбитров на ЧМ-2026:

  • Абдулрахман Аль-Джасим (Катар)
  • Халид Аль-Тураис (Саудовская Аравия)
  • Юсуке Араки (Япония)
  • Омар Адулкадир Артан (Сомали)
  • Пьер Атчо (Габон)
  • Иван Бартон (Словения)
  • Дахане Бейда (Мавритания)
  • Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай)
  • Хуан Кальдерон (Коста-Рика)
  • Рафаэль Клаус (Бразилия)
  • Исмаид Эльфат (США)
  • Эспен Эскас (Норвегия)
  • Яэль Фалькон Перес (Аргентина)
  • Алиреза Фагани (Австралия)
  • Дрю Фишер (Канада)
  • Кристиан Гарай (Чили)
  • Катя Гарсия (Мексика)
  • Мустафа Горбаль (Алжир)
  • Алехандро Эрнандес (Испания)
  • Дарио Эррера (Аргентина)
  • Джалал Джаед (Марокко)
  • Кэмпбелл-Кирк Кавана-Вог (Новая Зеландия)
  • Иштван Ковач (Румыния)
  • Франсуа Летексье (Франция)
  • Адхам Махадме (Иордания)
  • Нинг Ма (Китай)
  • Данни Маккели (Нидерланды)
  • Маурицио Мариани (Италия)
  • Шимон Марчиняк (Польша)
  • Эктор Саид Мартинес (Гондурас)
  • Амин Мохамед (Египет)
  • Ошане Натион (Ямайка)
  • Гленн Нюберг (Швеция)
  • Али Аль Омар (ОАЭ)
  • Майкл Оливер (Великобритания)
  • Тори Пенсо (США)
  • Кевин Ортега (Перу)
  • Абатти Рамон (Бразилия)
  • Жоау Пинейра (Португалия)
  • Сезар Рамос (Мексика)
  • Андрес Рохас (Колумбия)
  • Ильгиз Танташев (Узбекистан)
  • Сандро Шерер (Швейцария)
  • Густаво Техера (Уругвай)
  • Энтони Тейлор (Англия)
  • Абонгиле Том (ЮАР)
  • Факундо Тельо (Аргентина)
  • Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
  • Клеман Тюрпен (Франция)
  • Сампайо Вилтон (Бразилия)
  • Славко Винчич (Словения)
  • Феликс Цвайер (Германия)

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Финальный поединок пройдет в Нью-Йорке на стадионе "МетЛайф Арена".

Будет ли играть Украина на чемпионате мира?

  • К сожалению, команда Сергея Реброва не смогла преодолеть квалификацию на Мундиаль. В группе "сине-желтые" заняли второе место в компании с Францией, Исландией и Азербайджаном.
  • Это дало нашей команде путевку в плей-офф, где надо было победить двух оппонентов. Однако уже в полуфинале стыкового раунда Украина проиграла Швеции (1:3) и завершила борьбу за ЧМ-2026.
  • В июне "сине-желтых" будут ждать также товарищеские игры, одним из соперников должна стать сборная Дании, сообщал журналист "ПРОФУТБОЛ Digital". А уже осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций 2026 – 2027.
  • Там Украина будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.