Кроме того, на футбольном Мундиале впервые сыграют аж 48 команд. Между тем стали известны судьи, которые будут работать на играх чемпионата мира, сообщает сайт ФИФА.

Кто будет судить матчи ЧМ-2026?

Поскольку турнир теперь будет включать 104 матча, главный футбольный орган мира решил расширить количество рефери. В заявку попали 52 арбитра, а также 88 помощников судей и 30 ассистентов VAR.

По странам наибольшее представительство имеют Бразилия и Аргентина. По три главных судьи поедет на Мундиаль от этих стран. К сожалению, украинских рефери не будет на чемпионате мира.

Полный список главных арбитров на ЧМ-2026:

Абдулрахман Аль-Джасим (Катар)

Халид Аль-Тураис (Саудовская Аравия)

Юсуке Араки (Япония)

Омар Адулкадир Артан (Сомали)

Пьер Атчо (Габон)

Иван Бартон (Словения)

Дахане Бейда (Мавритания)

Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай)

Хуан Кальдерон (Коста-Рика)

Рафаэль Клаус (Бразилия)

Исмаид Эльфат (США)

Эспен Эскас (Норвегия)

Яэль Фалькон Перес (Аргентина)

Алиреза Фагани (Австралия)

Дрю Фишер (Канада)

Кристиан Гарай (Чили)

Катя Гарсия (Мексика)

Мустафа Горбаль (Алжир)

Алехандро Эрнандес (Испания)

Дарио Эррера (Аргентина)

Джалал Джаед (Марокко)

Кэмпбелл-Кирк Кавана-Вог (Новая Зеландия)

Иштван Ковач (Румыния)

Франсуа Летексье (Франция)

Адхам Махадме (Иордания)

Нинг Ма (Китай)

Данни Маккели (Нидерланды)

Маурицио Мариани (Италия)

Шимон Марчиняк (Польша)

Эктор Саид Мартинес (Гондурас)

Амин Мохамед (Египет)

Ошане Натион (Ямайка)

Гленн Нюберг (Швеция)

Али Аль Омар (ОАЭ)

Майкл Оливер (Великобритания)

Тори Пенсо (США)

Кевин Ортега (Перу)

Абатти Рамон (Бразилия)

Жоау Пинейра (Португалия)

Сезар Рамос (Мексика)

Андрес Рохас (Колумбия)

Ильгиз Танташев (Узбекистан)

Сандро Шерер (Швейцария)

Густаво Техера (Уругвай)

Энтони Тейлор (Англия)

Абонгиле Том (ЮАР)

Факундо Тельо (Аргентина)

Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Клеман Тюрпен (Франция)

Сампайо Вилтон (Бразилия)

Славко Винчич (Словения)

Феликс Цвайер (Германия)

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Финальный поединок пройдет в Нью-Йорке на стадионе "МетЛайф Арена".

