Усі три свої матчі національна команда Ірану мала б провести саме у Сполучених Штатах. Але на Мундіаль, схоже, вона все ж не поїде, пише TV2.
Що сказали в Ірані про участь у чемпіонаті світу з футболу?
Міністр спорту Ірану Ахман Доньямалі офіційно заявив про те, що збірна не може поїхати на Мундіаль.
Після того, як корумпований уряд США убив нашого лідера, немає жодних умов, які б дозволяли нам брати участь у чемпіонаті світу. Через зловмисні дії, вжиті проти Ірану, ми були змушені вести дві війни за вісім місяців, і тисячі наших співвітчизників були вбиті. Тому за таких обставин ми не маємо можливості брати участь,
– сказав урядовець.
Наразі не відомо, чи відображає заява політика позицію вищого керівництва країни.
Як у ФІФА реагують на бойкот Ірану?
На тлі інформації про відмову Ірану їхати на Мундіаль президент ФІФА Джанні Інфантіно, за повідомленням Al Jazeera, сказав, що президент США Дональд Трамп "наголосив на тому, що Іран є бажаним учасником змагань, і його вітатимуть в Америці нарівні з іншими країнами".
Нам всім зараз більше, ніж раніше, потрібна така подія як Кубок світу, щоб об'єднати всі народи, і я дякую за підтримку президенту Сполучених Штатів, який теж вірить, що футбол об'єднує людей,
– заявив прихильник повернення росіян у великий спорт.
З ким Іран мав грати на чемпіонаті світу?
- Іран – одна з найбільш сильних азійських збірних, яка посідає місце у топ-25 рейтингу ФІФА.
- Іранці легко кваліфікувалися на Мундіаль, вигравши свої групи як на другому, так і на третьому етапі відбору в Азії.
- Усі три матчі групового етапу фінальної частини чемпіонату світу Іран мав зіграти у США проти команд Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту.