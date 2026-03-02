ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика, ризикує опинитися в центрі гучного політичного скандалу. Участь Ірану в турнірі може перетворитися на серйозний виклик для ФІФА через напружені відносини між Тегераном і Вашингтоном, пише The Independent.

Дивіться також Іран зробив гучну заяву щодо бойкоту чемпіонату світу-2026 через військовий напад з боку США

Чи поїде Іран на чемпіонат світу?

На тлі санкцій та можливих обмежень на в’їзд для громадян Ірану залишається відкритим питання, чи зможе іранська делегація безперешкодно потрапити до США на матчі ЧС-2026.

Турнір проходитиме переважно на території Сполучених Штатів, і саме американська влада відповідатиме за видачу віз. У подібній ситуації ФІФА опиняється між спортивними принципами та політичною реальністю, адже організація традиційно наголошує на відокремленні футболу від геополітики.

Раніше президент іранської федерації футболу Мехді Тадж допустив можливий бойкот Мундіалю. Проте керівник поки не виніс остаточне рішення щодо участі.

З огляду на сьогоднішні події та напад з боку США, навряд чи ми можемо з надією дивитися на чемпіонат світу. Але рішення про це повинні приймати керівники спорту країни,

– заявив Тадж.

ФІФА під тиском і ризик міжнародного скандалу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово заявляв про відкритість і глобальність чемпіонату світу. Однак можливі обмеження щодо Ірану можуть поставити під сумнів ці заяви та спровокувати дипломатичну напругу.

Участь Ірану в Чемпіонат світу з футболу 2026 може стати не лише спортивним питанням, а й серйозним тестом для міжнародних відносин. Якщо політичні рішення вплинуть на доступ команди або її вболівальників до турніру, це створить небезпечний прецедент і завдасть удару по іміджу світового футболу.

Хто може замінити Іран?