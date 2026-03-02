ЧМ-2026, который будут принимать США, Канада и Мексика, рискует оказаться в центре громкого политического скандала. Участие Ирана в турнире может превратиться в серьезный вызов для ФИФА из-за напряженных отношений между Тегераном и Вашингтоном, пишет The Independent.

Поедет ли Иран на чемпионат мира?

На фоне санкций и возможных ограничений на въезд для граждан Ирана остается открытым вопрос, сможет ли иранская делегация беспрепятственно попасть в США на матчи ЧМ-2026.

Турнир будет проходить преимущественно на территории Соединенных Штатов, и именно американские власти будут отвечать за выдачу виз. В подобной ситуации ФИФА оказывается между спортивными принципами и политической реальностью, ведь организация традиционно подчеркивает отделение футбола от геополитики.

ФИФА под давлением и риск международного скандала

Президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно заявлял об открытости и глобальности чемпионата мира. Однако возможные ограничения в отношении Ирана могут поставить под сомнение эти заявления и спровоцировать дипломатическое напряжение.

Участие Ирана в Чемпионат мира по футболу 2026 может стать не только спортивным вопросом, но и серьезным тестом для международных отношений. Если политические решения повлияют на доступ команды или ее болельщиков к турниру, это создаст опасный прецедент и нанесет удар по имиджу мирового футбола.

Кто может заменить Иран?