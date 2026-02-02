Инфантино дал интервью журналистке Ялда Хаким, в котором раскритиковал отстранение России от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Что сказал президент ФИФА о России?

Как пишет Sky News, президент ФИФА заявил, что "нужно обязательно" снять с России запрет на участие в соревнованиях клубов и сборных.

Инфантино убежден, что отстранение, которое произошло в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, "ничего не достигло, зато создало еще больше разочарования и ненависти".

Знаете, что поможет? Чтобы ребята из России играли в футбол в других частях Европы. Нам вообще нужно рассмотреть изменение в устав, чтобы мы больше никогда не запрещали странам играть в футбол только из-за действий их политических лидеров,

– цинично сказал Инфантино.

Президент ФИФА добавил, что это позволяет "держать линии связи открытыми", а также призвал никогда не бойкотировать соревнования, потому что "в разделенном и агрессивном мире нужно, чтобы люди где-то объединялись общими эмоциями".

Как Инфантино проявлял благосклонность к диктаторам?