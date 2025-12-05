Президент США Дональд Трамп станет первым лауреатом премии мира ФИФА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.
За что Трамп получит премию мира?
Еще 5 ноября ФИФА объявила о создании новой премии. Имя первого лауреата держится в тайне, но понятно, что ее получит президент США. ФИФА ежегодно будет присуждать премию лицам, которые "способствуют объединению людей в мире в духе мира".
Во время церемонии жеребьевки Трамп выступит перед гостями торжественного события в Центре Кеннеди в Вашингтоне. На мероприятии выступит американская группа Village People, которая исполнит любимую после президента США "Y.M.C.A.".
Отметим, что Трамп неоднократно заявлял о желании получить Нобелевскую премию мира. Однако в 2025 году лауреатом стала венесуэльская оппозиционная активистка Мария Корини Мачадо. Президент США каждый раз напоминает всем, что остановил уже восемь войн, а потому как никто заслужил премию мира. Очевидно, что функционеры ФИФА учли желание одиозного политика и основали ради него свою премию мира.
Как Трамп влияет на проведение ЧМ-2026?
- Президент США уже сделал несколько заявлений и шагов, которые могут осложнить организацию чемпионата мира-2026. В частности, в июне этого года Трамп запретил въезд в страну гражданам Ирана. Федерация футбола Ирана даже не сможет отправить своих представителей на жеребьевку из-за отсутствия виз.
- В "черном" списке Трамп также находятся граждане Гаити, сборная которой попала на ЧМ-2026. Конечно, для футболистов, тренеров и персонала этих сборных будут сделаны исключения. А вот болельщики из Ирана и Гаити не смогут посетить матчи ЧМ-2026.
- Также Трамп пригрозил забрать у Бостона право на проведение матчей Мундиаля. Все из-за беспорядков, которые происходят в этом городе. Такие действия президента США только создают дополнительные проблемы организаторам.